Major Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) uhapšen je zbog sumnje da je odavao poverljive informacije ruskoj Federalnoj službi bezbednosti (FSB).

Prema podacima Kancelarije državnog tužioca Ukrajine, osumnjičena, koja radi u jednom od regionalnih odeljenja agencije, iskoristila je svoj službeni položaj da prikuplja i prosleđuje informacije svom ruskom kontaktu.

Davala je informacije o kolegama i istragama

U saopštenju za štampu, tužilaštvo je navelo da je policajka prosledila informacije o članovima SBU koji učestvuju u operativnim i kontraobaveštajnim aktivnostima. Takođe je otkrila detalje o objektima koji su bili predmet istrage ili nadzora.

Komunikacija preko oca i Telegrama

Agencija tvrdi da su informacije prenošene putem aplikacije Telegram u periodu od oktobra 2025. do aprila 2026. godine. Osumnjičena se takođe tereti da je koristila svog oca, koji živi na teritoriji pod ruskom okupacijom, za komunikaciju sa ruskim obaveštajnim službama.

Moguće posledice curenja informacija

Tužioci su rekli da je Rusija mogla da koristi dobijene informacije za prikupljanje obaveštajnih podataka, sabotažu i pokušaje podrivanja kontraobaveštajnih operacija SBU.

Zvaničnik je uhapšen u utorak i očekuje se da će se suočiti sa optužbama za veleizdaju počinjenu tokom vanrednog stanja. Tužilaštvo će tražiti pritvor do kraja istrage.