Nevreme koje je trajalo svega 15 minuta napravilo je pustoš u Rumuniji.

Naime, bilo je potrebno samo toliko vremena da ljudi ostanu bez krovova na kućama i sa baštama koje je potpuno uništio grad. Meteorolozi najavljuju da padavine prestaju, ali da će vetar nastaviti da divlja.

Bujične kiše i grad pretvorili su ulice u okrugu Vranča u prave reke. Za samo nekoliko minuta, sve je bilo prekriveno debelim tepihom od leda. Naleti vetra od 60–70 kilometara na čas čupali su krovove sa stambenih zgrada i nosili ih stotinama metara, preko drugih kuća.

Oluja napravila pustoš

U okrugu Gorž, grad je sravnio sa zemljom bašte meštana. U nekim dvorištima sloj leda je ostao kao posle ozbiljne mećave, iako kalendar pokazuje da je maj.

"Pogledajte sneg, ni sada se nije otopio. Moje cveće je ovde zatrpano. Nisam se samo uplašila, nego se toliko smračilo da se ništa nije videlo. Bašta je uništena".

"Odjednom se pojavio olujni oblak i odjednom je krenuo grad, sitan, kao pirinač", pričaju ljudi.

Mnogo vode na ulicama

Stanovnici Tulče takođe su se našli u moru vode.

"Gledam kuda da pređem ulicu na drugu stranu".

"Kako lepo izgleda i kako divno miriše, sjajno", kažu neki od prolaznika.

U mestu Eforije Nord, narandžasti meteoalarm doneo je crne oblake na nebo. Grad je izgledao kao da ga nebo guta. U okrugu Karaš-Severin, olujni oblaci su pretvorili dan u noć. Bujična kiša koja je trajala samo 30 minuta potpuno je blokirala kanalizaciju.

U okrugu Valča, oluja je stigla uz pravi spektakl na nebu. Oblaci, poznatiji kao "shelf" oblaci, prekrili su horizont u prizoru koji je bio istovremeno izgledao i spektakularno i preteći.

Gotovo cela Rumunija ostaje pod žutim meteoalarmom zbog oluja gotovo do ponoći. Od sutra se kiša povlači, ali će na jugu nastaviti da duva jak vetar.