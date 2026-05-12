Američki predsednik Donald Tramp otputovao je danas u Peking na sastanak sa kineskim liderom Si Đinpingom, dok se istovremeno intenziviraju tenzije zbog rata sa Iranom i rasta cena u SAD, javlja Asosiejted pres.

Tramp je uoči puta poručio da će trgovina biti glavni fokus razgovora sa kineskim liderom, ali je naglasio da će se razgovarati i o Iranu, uz ocenu da je situacija "pod kontrolom".

"Imamo mnogo stvari o kojima treba da razgovaramo. Ne bih rekao da je Iran jedna od njih, da budem iskren sa vama, jer Iran imamo u velikoj meri pod kontrolom", rekao je Tramp dok je u napuštao Belu kuću.

Tramp je rekao da je razgovarao sa Sijem i da se obojica raduju poseti.

"On mi je prijatelj. On je neko sa kim se dobro slažem. I mislim da ćete videti da će se dešavati dobre stvari", rekao je Tramp novinarima.

Tramp je rekao da će razmišljati o sudbini primirja sa Iranom tokom leta za Kinu i "u narednom kratkom periodu".

"Videćemo šta će se desiti", dodao je.

S Trampom u avionu Er fors uan je i Bret Ratner, reditelj filma o prvoj dami SAD Melaniji Tramp, a očekuje se da će mu se tokom posete pridružiti i izvršni direktor Tesle, milijarder Ilon Mask.

Poseta dolazi nakon neuspelih američkih pokušaja da Kina utiče na Iran u cilju okončanja sukoba, kao i da se obezbedi deeskalacija oko strateškog Ormuskog moreuza, navodi AP.

Prema ranijim najavama, predviđeno je da Tramp i Si razgovaraju u Pekingu u četvrtak i petak, 14. i 15. maja.