Šestoro ljudi je poginulo u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, po isteku sporazuma o trodnevnom prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD.

"Rusija je sama odlučila da prekine zatišje", napisao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Iks (X).

Predsednik SAD Donald Tramp izrazio je nadu da će trodnevna obustava neprijateljstava biti trajna, ali čak i pre isteka obustave vatre, Ukrajina i Rusija su se više puta međusobno optuživale za kršenje primirja.

Po podacima Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine, Rusija je ispalila 216 dronova od ponedeljka, od kojih je 192 oboreno ili neutralisano.

U napadu dronom na stambenu zgradu u gradu Krivi Rog poginule su dve osobe, a četiri su povređene, izvestile su vlasti na Telegramu.

Severoistočno od Krivog Roga, rodnog grada Volodimira Zelenskog, u napadu su poginule četiri osobe.