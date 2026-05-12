Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampobjavio je niz oštrih tvrdnji protiv Irana i medija na svojoj društvenoj mreži Truth Social, optužujući novinare za „virtuelnu veleizdaju“ zbog, kako kaže, lažnih izveštaja o vojnoj snazi Teherana.

Tramp tvrdi da su Sjedinjene Države potpuno uništile iransku vojsku i ekonomiju, navodi se u objavi na njegovoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je napao medije, nazivajući ih „lažnim vestima“. „Kada lažne vesti kažu da iranski neprijatelj dobro stoji protiv nas, vojno, to je praktično izdaja jer je to toliko lažna, pa čak i apsurdna izjava“, napisao je. On veruje da takvo izveštavanje direktno pomaže neprijatelju.

„Oni pomažu i podstiču neprijatelja! Sve što rade jeste da daju lažnu nadu Iranu, kada je ne bi trebalo da ima“, dodao je. Novinare koji tako izveštavaju nazvao je „američkim kukavicama koje navijaju protiv naše Zemlje“.

Tvrdnje o potpunom uništenju Irana

On je zatim izneo konkretne tvrdnje o navodnom uništenju iranskih oružanih snaga. „Iran je imao 159 brodova u svojoj mornarici - svaki od njih sada počiva na dnu mora“, tvrdio je Tramp. „Nemaju mornaricu, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, sva njihova tehnologija je nestala, njihovi 'vođe' više nisu sa nama, a zemlja je ekonomska katastrofa“, dodao je u objavi.

Zaključio je svoju poruku uvredom svima koji se ne slažu sa njegovom vizijom Amerike. „Samo gubitnici, nezahvalni ljudi i budale mogu da iznose argumente protiv Amerike!“, napisao je.