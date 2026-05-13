Američka vojska razmatra mogućnost da zvanično preimenuje rat sa Iranom u "Operaciju malj" (Operation Sledgehammer) ukoliko trenutni prekid vatre propadne i predsednik SAD Donald Tramp odluči da ponovo pokrene velike borbene operacije, navode dvojica američkih zvaničnika.

Diskusije o eventualnoj zameni "Operacije epski bes" (Operation Epic Fury) "Operacijom malj" naglašavaju koliko ozbiljno administracija razmatra nastavak rata započetog 28. februara.

Ovo bi takođe omogućilo Trampu da tvrdi kako se time ponovo pokreće "sat" od 60 dana, nakon kojeg je, prema zakonu, potrebna dozvola Kongresa za ratovanje.

Trampova administracija proglasila je kraj "Operacije epski bes" nakon što su se SAD i Iran početkom aprila dogovorili o prekidu vatre radi diplomatskih pregovora.

U to vreme, administracija je obavestila Kongres da su neprijateljstva sa Iranom okončana. Međutim, Pentagon je nastavio da opisuje sukob sa Iranom kao "Operaciju epski bes", uključujući i javne izveštaje. Jedan zvaničnik Pentagona izjavio je da se "Epski bes" nastavlja, a da je prekid vatre jednostavno pauzirao velike borbene operacije, piše NBC News.

Portparol Pentagona za pitanja o ovoj temi uputio je novinare na Belu kuću, koja nije odgovorila na zahtev za komentar.

Bilo kakve nove vojne operacije protiv Irana sprovodile bi se pod novim imenom i kao nova operacija, rekao je zvaničnik Bele kuće upoznat sa diskusijama. Iz perspektive administracije, to bi efektivno resetovalo rok koji postavlja Kongres. "Operacija malj" nije jedino ime koje se razmatra, tvrde izvori.

Rubio: "Operacija Epski bes" je završena

Državni sekretar Marko Rubio rekao je novinarima prošle nedelje da je "Operacija epski bes" gotova.

"Predsednik je obavestio Kongres, završili smo sa tom fazom", rekao je Rubio tokom brifinga u Beloj kući. "'Operacija Epski bes' je zaključena. Postigli smo ciljeve te operacije."

Prema Rezoluciji o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine, predsednik mora da obavesti Kongres u roku od 48 sati od početka borbi; u suprotnom, trupe se moraju povući u roku od 60 dana ili Kongres mora odobriti vojnu akciju. Ofanzivne operacije "Epskog besa" pauzirane su nakon 40 dana borbi. Trampova administracija tvrdi da, s obzirom na pauzu, prag od 60 dana nije dostignut.

SAD i Iran su razmenili vatru poslednjih dana pošto je Iran zaustavio prolaz brodova kroz Ormuski moreuz, dok Tramp nastavlja blokadu. Tramp i dalje razmatra različite opcije za ponovno otvaranje prolaza, izražavajući duboku skepsu u uspeh diplomatskih pregovora, rekao je jedan od zvaničnika, dodajući da predsednik još nije naredio vojsci da ponovo pokrene velike napade.

Faktor Kine

Zvaničnik Bele kuće rekao je za NBC News da je Trampov put u Kinu, na koji je krenuo u utorak, jedan od faktora koji utiču na odluku o nastavku rata. Poseta Pekingu i sastanak sa predsednikom Si Đinpingom opisani su kao "prioritet".

Kina je najveći kupac iranske nafte, a SAD optužuju Peking da je pomagao Iranu da gađa američke objekte na Bliskom istoku. Poslednjih dana, Trampova administracija uvela je sankcije kineskim subjektima optuženim da Iranu dostavljaju satelitske snimke za lociranje američkih snaga.

Ako Tramp odluči da započne novu kampanju bombardovanja, američko vojno prisustvo u regionu je sada veće nego u februaru. Pentagon je doveo dodatnu udarnu grupu nosača aviona i popunio zalihe naoružanja.

"Sada smo u boljoj poziciji nego 27. februara", rekao je jedan zvaničnik. "Imamo više vatrene moći i sposobnosti."