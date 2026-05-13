Izraelska Civilna komisija za zločine Hamasa nad ženama i decom počinjene 7. oktobra

Izraelska Civilna komisija za zločine Hamasa nad ženama i decom počinjene 7. oktobra, objavila je potresne detalje o sistematskom i rasprostranjenom seksualnom nasilju koje su počinili Hamas i druge palestinske oružane grupe tokom napada 7. oktobra 2023.godine.

Izveštaj na 300 strana zaključuje da su silovanja, seksualni napadi i seksualna tortura bili usmereni na maksimalno nanošenje bola i patnje, prenosi BBC.

Iako su Ujedinjene nacije i druge organizacije ranije objavljivale izveštaje o seksualnom nasilju tokom napada u kojima je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba uzeta za taoce, ovo se smatra najobimnijom istragom do sada, navodi britanski javni servis.

Izveštaj se zasniva na 430 snimljenih intervjua sa preživelima i svedocima, više od 10.000 fotografija i video-snimaka koje su napravili napadači, kao i na zvaničnoj dokumentaciji i materijalima sa mesta napada.

Hamas je više puta negirao da je tokom napada ili u zatočeništvu bilo seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Međutim, istraga specijalne predstavnice UN za seksualno nasilje u sukobima zaključila je da postoje osnovani razlozi da se veruje da je seksualno nasilje, uključujući grupna silovanja, počinjeno. Svedočenja o seksualnom nasilju pojavila su se ubrzo nakon napada Hamasa, što je podstaklo formiranje izraelske komisije za istragu.

Svedoci citirani u izveštaju opisuju grupna silovanja tokom napada na muzički festival Nova, gde je ubijeno više od 370 ljudi.

Jedan muškarac je ispričao da su ga napadači koristili kao "seksualnu lutku".

Mnoge žrtve silovanja ili seksualnog zlostavljanja pronađene su sa prostrelnim ranama u glavi. U izveštaju se navodi da su žene pronađene bez donjeg veša, kao i tela sa sakaćenjem genitalija, na prostoru festivala, u kibucima i vojnim bazama koje su bile napadnute.

Takođe se tvrdi da su ekstremni oblici seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nastavljeni nad taocima tokom dužeg perioda zatočeništva, nad ženama i muškarcima, prenosi BBC.

Civilna komisija ocenila je da ti zločini predstavljaju ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocidna dela prema međunarodnom pravu.

Komisija ističe da joj je cilj i stvaranje istorijskog zapisa, kako "patnja žrtava ne bi bila negirana, izbrisana ili zaboravljena".

Napad 7. oktobra 2023. bio je najsmrtonosniji dan u istoriji Izraela i, kako dodaje BBC, pokrenuo je rat u Gazi, u kojem je, prema podacima Ministarstva zdravlja pod upravom Hamasa, poginulo više od 72.000 Palestinaca.