Slušaj vest

Požar, koji navodno zahvata površinu veću od 3.000 kvadratnih metara, prijavljen je u kompleksu Izmailovski Kremlj u istočnoj Moskvi, kulturno-zabavnom centru koji imitira arhitektonski stil Kremlja.

Lokalni stanovnici naveli su da se deo zgrade u kojoj se nalazila "escape room" atrakcija srušio nakon što ga je vatra potpuno zahvatila. Uzrok požara za sada nije poznat, a nema ni informacija o eventualnim žrtvama.

Požar, koji se za sada ne dovodi direktno u vezu sa ukrajinskim vojnim operacijama, dogodio se usred rastuće zabrinutosti u ruskoj prestonici nakon nedavnih ukrajinskih udara na taj region.

Ukrajinske snage su 4. maja izvele napad dronovima, pogodivši visoku stambenu zgradu u centru Moskve, svega tri kilometra od zgrade ruskog Ministarstva odbrane.

1/8 Vidi galeriju Turistička atrakcija Moskve u plamenu Foto: screenshot X

Strah od mogućih ukrajinskih napada na Crveni trg dodatno je porastao u danima uoči proslave Dana pobede 9. maja, zbog čega je Kremlj jednostrano proglasio primirje za 8. i 9. maj.

Ukrajinaje potom proglasila sopstveno primirje, koje je trebalo da stupi na snagu u ponoć 6. maja, pre nego što je američki predsednik Donald Trampobjavio trodnevno primirje između Kijeva i Moskve od 9. do 11. maja.

Pregovori o prekidu vatre kulminirali su potpisivanjem predsedničkog ukaza predsednika Volodimira Zelenskog"kako bi se omogućilo održavanje parade u Moskvi 9. maja 2026. godine".

Tokom primirja nije bilo velikih vazdušnih udara, iako je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prijavilo lansiranje ruskih dronova i ispaljivanje jedne balističke rakete Iskander-M sa Krima.