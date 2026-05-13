BRUTALAN NAPAD UKRAJINSKIH DRONOVA! Krasnodarska oblast u plamenu, KLJUČNA Putinova luka GORI! Uzdižu se veliki oblaci dima, NASA ih snimila! (VIDEO)
Ukrajinska vojska izvela je tokom noći 13. maja napad dronovima na rusku Krasnodarsku oblast, navodno pogodivši lučku infrastrukturu u selu Volna, preneli su ruski Telegram kanali.
Snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju velike oblake dima koji se uzdižu iz obližnje luke, preneli su različiti mediji.
U odvojenoj objavi na Telegramu, Operativni štab Krasnodarske oblasti saopštio je da je izbio požar na opremi u krugu jednog neimenovanog preduzeća, uz tvrdnju da je jedna osoba povređena u ukrajinskom napadu dronovima.
NASA sistem za praćenje požara FIRMS navodno potvrđuje tvrdnje zvaničnika, pošto je prijavljen požar na lokaciji za koju se veruje da je skladište nafte u blizini luke.
Iako meta napada nije odmah bila jasna, u Volni se nalazi naftni terminal koji je i ranije bio meta ukrajinskih napada. Za sada nema informacija o razmerama pričinjene štete.
Poslednjih nedelja, naftna infrastruktura u Krasnodarskoj oblasti više puta je bila meta ukrajinskih dronova. Ti napadi deo su šire kampanje usmerene na ometanje prihoda Moskve od nafte i gasa, koji predstavljaju ključni izvor finansiranja ruske ratne mašinerije.
Između sredine aprila i početka maja, Tuapse, grad u Krasnodarskoj oblasti u kojem se nalazi jedna od najvećih rafinerija nafte i izvoznih terminala na obali Crnog mora, sistematski je bio meta ukrajinskih dronova dugog dometa.
Višednevni požari doprineli su pogoršanju kvaliteta vazduha i ozbiljnom zagađenju životne sredine, postajući upečatljiv simbol ograničene kontrole Kremlja nad svojim vazdušnim prostorom uoči proslave Dana pobede.
Ekološke posledice - uključujući čestice naftnih derivata u vazduhu i izlivanje nafte po gradskim ulicama - učinile su nekada atraktivnu turističku destinaciju nebezbednom za posetioce, iako je ruski predsednik Vladimir Putin umanjivao opasnost po Tuapse.
Prema podacima koje je prikupio Blumberg, ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dostigli su četvoromesečni maksimum u aprilu, kada je zabeležen najmanje 21 napad na rafinerije, cevovode i naftna postrojenja na moru.
