Slušaj vest

Ukrajinska vojska izvela je tokom noći 13. maja napad dronovima na rusku Krasnodarsku oblast, navodno pogodivši lučku infrastrukturu u selu Volna, preneli su ruski Telegram kanali.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju velike oblake dima koji se uzdižu iz obližnje luke, preneli su različiti mediji.

U odvojenoj objavi na Telegramu, Operativni štab Krasnodarske oblasti saopštio je da je izbio požar na opremi u krugu jednog neimenovanog preduzeća, uz tvrdnju da je jedna osoba povređena u ukrajinskom napadu dronovima.

NASA sistem za praćenje požara FIRMS navodno potvrđuje tvrdnje zvaničnika, pošto je prijavljen požar na lokaciji za koju se veruje da je skladište nafte u blizini luke.

Iako meta napada nije odmah bila jasna, u Volni se nalazi naftni terminal koji je i ranije bio meta ukrajinskih napada. Za sada nema informacija o razmerama pričinjene štete.

Poslednjih nedelja, naftna infrastruktura u Krasnodarskoj oblasti više puta je bila meta ukrajinskih dronova. Ti napadi deo su šire kampanje usmerene na ometanje prihoda Moskve od nafte i gasa, koji predstavljaju ključni izvor finansiranja ruske ratne mašinerije.

Između sredine aprila i početka maja, Tuapse, grad u Krasnodarskoj oblasti u kojem se nalazi jedna od najvećih rafinerija nafte i izvoznih terminala na obali Crnog mora, sistematski je bio meta ukrajinskih dronova dugog dometa.

Višednevni požari doprineli su pogoršanju kvaliteta vazduha i ozbiljnom zagađenju životne sredine, postajući upečatljiv simbol ograničene kontrole Kremlja nad svojim vazdušnim prostorom uoči proslave Dana pobede.

Ekološke posledice - uključujući čestice naftnih derivata u vazduhu i izlivanje nafte po gradskim ulicama - učinile su nekada atraktivnu turističku destinaciju nebezbednom za posetioce, iako je ruski predsednik Vladimir Putin umanjivao opasnost po Tuapse.