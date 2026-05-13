Generalni direktor SZO rekao je državama da se pripreme za nove slučajeve hantavirusa, dok su vlasti u Parizu saopštile da francuska državljanka koja se zarazila virusom na brodu MV Hondius ima najteži oblik bolesti i da je priključena na respirator.

Tedros Adhanom Gebrejesus zahvalio je Španiji na "saosećanju i solidarnosti" koje je pokazala prihvatanjem kruzera pogođenog zarazom i pozvao vlasti da slede preporuke SZO, koje uključuju karantin od 42 dana i stalni nadzor kontakata visokog rizika.

- U ovom trenutku nema znakova da prisustvujemo početku većeg izbijanja zaraze, ali situacija bi, naravno, mogla da se promeni i s obzirom na dug period inkubacije virusa, moguće je da ćemo u narednim nedeljama videti više slučajeva - rekao je on na konferenciji za novinare u Madridu u utorak.

MV Hondius, koji je plovio iz Argentine ka Zelenortskim Ostrvima, našao se u centru epidemije nakon što su tri putnika - holandski bračni par i jedan nemački državljanin - umrli od virusa.

Iako se hantavirus obično prenosi preko glodara, u retkim slučajevima može se preneti i sa čoveka na čoveka bliskim kontaktom.

SZO je do sada potvrdila devet slučajeva andske varijante virusa, među kojima su francuska državljanka i jedan Amerikanac koji su bili pozitivni nakon evakuacije sa broda.

Zdravstveni zvaničnici u Parizu kasno u utorak saopštili su da je francuska pacijentkinja prebačena na intenzivnu negu sa "najtežim oblikom kardiopulmonalne slike bolesti".

Doktor Ksavijer Leskur rekao je novinarima da 65-godišnja žena ima i prethodna zdravstvena oboljenja, ali nije izneo dodatne detalje.

- Priključena je na respirator i aparat za vantelesni protok krvi kako bi, nadamo se, prebrodila ovu fazu - rekao je on.

Špansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je jedna od 14 osoba iz Španije evakuisanih sa broda i smeštenih u karantin u vojnoj bolnici u Madridu pozitivna na hantavirus i da pokazuje simptome bolesti.

- Pacijent kod kojeg je juče preliminarno potvrđen pozitivan nalaz sada je definitivno pozitivan na hantavirus - navodi se u saopštenju.

- Pacijent je juče imao blagu temperaturu i lake respiratorne simptome, ali je trenutno stabilan i nema očiglednog kliničkog pogoršanja.

Tedros, koji je govorio zajedno sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, rekao je da je verovatno da će se pojaviti još slučajeva zbog velikog stepena kontakata među putnicima na brodu pre nego što je podignuta uzbuna i 2. maja potvrđen prvi slučaj kod jednog putnika.

- Očekivali bismo više slučajeva jer je, kao što se možda sećate, prvi slučaj na brodu bio 6. aprila i bilo je mnogo interakcije među putnicima, a kao što znate, period inkubacije traje šest do osam nedelja. Dakle, zbog kontakata dok su još bili na brodu - posebno pre nego što su počeli da primenjuju mere sprečavanja zaraze - očekujemo još slučajeva zbog onoga što se dešavalo tokom putovanja.

Tedros je rekao da su pojedine države sada odgovorne za svoje državljane nakon evakuacije i dodao:

- Nadam se da će se pobrinuti za pacijente i putnike, pomoći im i istovremeno zaštititi svoje građane. To je ono što očekujemo.

Britanska Agencija za zdravstvenu bezbednost saopštila je da će 10 osoba sa udaljenih južnoatlantskih ostrva povezanih sa epidemijom na kruzeru biti prebačeno u Veliku Britaniju u slučaju da razviju bolest.

Grupa, sa britanskih prekomorskih teritorija Sveta Jelena, Asension i Tristan da Kunja, biće "prebačena u Veliku Britaniju kako bi završila samoizolaciju iz predostrožnosti", nakon kontakta sa zaraženima, naveli su zvaničnici. Za sada nije jasno da li su među njima britanski državljani.

To se dešava dok se 20 britanskih državljana sa MV Hondiusa, zajedno sa jednim Nemcem koji živi u Velikoj Britaniji i jednim japanskim putnikom, koji su bili u izolaciji u bolnici Arrowe Park u Viralu, pripremaju da napuste tu ustanovu.

Šef SZO takođe je odao priznanje španskoj vladi i građanima Španije zbog reakcije na situaciju na brodu, nakon što su vlasti Zelenortskih Ostrva odbile da dozvole pristajanje broda.

Više od 120 putnika i članova posade evakuisano je sa Tenerifa tokom pažljivo koordinisane operacije u nedelju i ponedeljak.

- Želeo bih da zahvalim Španiji, a posebno premijeru Pedru Sančezu, na izuzetnom liderstvu i koordinaciji - rekao je on.

- Nadam se da će i druge zemlje učiti iz ovog primera, ne samo u smislu obaveze, već i saosećanja i solidarnosti koje je Španija pokazala. U podeljenom i razjedinjenom svetu, ljubaznost i briga jednih o drugima su važni.

Sančez je ponovio sličnu poruku rekavši:

- Ovom svetu nije potrebno više sebičnosti niti više straha. Potrebne su mu zemlje koje pokazuju solidarnost i žele da idu napred.

Premijer je takođe još jednom izrazio saučešće porodici pripadnika Civilne garde koji je preminuo od srčanog udara tokom evakuacije u nedelju.

Uprkos protivljenju regionalne vlade Kanarskih ostrva, centralna vlada Španije dozvolila je MV Hondiusu da se usidri u luci na Tenerifima a zatim nakratko i da pristane, kako bi sprovela operaciju evakuacije.

Francuska ministarka zdravlja Stefani Rist rekla je u utorak da za sada nije jasno da li je soj hantavirusa uključen u epidemiju možda mutirao, ali da su zvaničnici "prilično smireni".

- Postoje stvari koje ne znamo o ovom virusu. Još nemamo kompletno sekvenciranje virusa koje bi nam omogućilo da sa sigurnošću kažemo, iako smo za sada prilično umireni da virus nije mutirao - rekla je ona u parlamentu.

Poslednji avioni sa putnicima i članovima posade napustili su Kanarska ostrva u ponedeljak uveče i stigli u Holandiju rano u utorak.

Holandske vlasti saopštile su da je svih 26 putnika u prvom avionu za evakuaciju bilo negativno na virus. Još dva repatriaciona leta kasnije su sletela u Holandiju, prevozeći još 28 evakuisanih koji će takođe biti u karantinu.

Jedna holandska bolnica stavila je u utorak u karantin 12 članova osoblja nakon što su urin i krv pacijenta sa hantavirusom obrađeni bez primene neophodnih protokola.

Portparol bolnice Radboudumc u Najmegenu rekao je da će tih 12 ljudi biti u karantinu šest nedelja, dodajući da je rizik od zaraze veoma nizak i da se lečenje pacijenata odvija bez prekida.