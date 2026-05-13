Slušaj vest

Predsednik Kine, Si Đinping, razgovarao je sa predsednikom Tadžikistana, Emomali Rahmonom, koji boravi u državnoj poseti Kini, u Velikoj hali naroda u Pekingu u utorak.

Si je čestitao Tadžikistanu 35. godišnjicu nezavisnosti i velika dostignuća u nacionalnom razvoju. Istakao je da je čvrsta međusobna podrška glavna odlika odnosa Kine i Tadžikistana. “Bez obzira na promene u međunarodnom okruženju, Kina i Tadžikistan će ostati dobri susedi koji paze jedni na druge, dobri prijatelji čiji se odnosi zasnivaju na iskrenosti i međusobnom poverenju, kao i dobri partneri posvećeni zajedničkom razvoju”, rekao je Si. Naveo je da će potpisivanje Sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji između Kine i Tadžikistana u potpunosti pokazati visok nivo političkog međusobnog poverenja dve zemlje i pružiti čvrst temelj za večno prijateljstvo Kine i Tadžikistana.

Dodao je da je Kina spremna da zajedno sa Tadžikistanom izgradi još bližu zajednicu zajedničke budućnosti Kine i Tadžikistana i donese još veće koristi narodima dve zemlje. Si je naglasio da će Kina, kao i uvek, podržavati Tadžikistan u sprovođenju razvojnog puta prilagođenog sopstvenim nacionalnim interesima, kao i u očuvanju nezavisnosti, suvereniteta i bezbednosti.

Foto: ​​​​​​​Kineska medijska grupa

“Kina ove godine počinje sprovođenje svog 15. petogodišnjeg plana, dok Tadžikistan istovremeno unapređuje Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine. Dve strane treba da se usredsrede na visokokvalitetnu saradnju u okviru inicijative Pojas i put i dodatno usklade svoje razvojne strategije kako bi podržale ostvarenje sopstvenih razvojnih ciljeva”, rekao je Si.

On je istakao da dve strane treba da nastave snažan zamah ekonomske i trgovinske saradnje, istraže dodatni potencijal za saradnju i unaprede obim i kvalitet trgovine i investicija. Dodao je da dve zemlje treba da obezbede sprovođenje velikih projekata i prošire saradnju u oblastima zelene energije, digitalne ekonomije, pametnih gradova i veštačke inteligencije radi daljeg podsticanja naučno-tehnoloških inovacija. Pozvao je na produbljivanje razmene i razvoj novih modela saradnje između lokalnih zajednica, kako bi se unapredilo međusobno razumevanje i prijateljstvo između dva naroda. Takođe je rekao da dve zemlje treba da pojačaju saradnju u oblasti sprovođenja zakona i bezbednosti i odlučno se bore protiv tri sile — terorizma, separatizma i ekstremizma, kako bi zajednički očuvale regionalnu stabilnost. Si je rekao da Kina pozdravlja Tadžikistan kao novog potpisnika Konvencije Međunarodne organizacije za medijaciju i da je spremna da unapredi saradnju u okviru Ujedinjenih nacija, Šangajske organizacija za saradnju, mehanizma Kina–Centralna Azija i drugih okvira radi promovisanja multilateralizma i izgradnje pravednijeg i ravnopravnijeg sistema globalnog upravljanja. Navodeći da se sveobuhvatno strateško partnerstvo Tadžikistana i Kine u novoj eri produbljuje, Rahmon je rekao da je saradnja u oblastima trgovine, investicija, transporta i poljoprivrede dala plodonosne rezultate, da veliki projekti teku nesmetano i da su međuljudske razmene postale još bliže, donoseći koristi narodima obe zemlje.