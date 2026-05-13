Si Đinping razgovarao sa predsednikom Tadžikistana
Predsednik Kine, Si Đinping, razgovarao je sa predsednikom Tadžikistana, Emomali Rahmonom, koji boravi u državnoj poseti Kini, u Velikoj hali naroda u Pekingu u utorak.
Si je čestitao Tadžikistanu 35. godišnjicu nezavisnosti i velika dostignuća u nacionalnom razvoju. Istakao je da je čvrsta međusobna podrška glavna odlika odnosa Kine i Tadžikistana. “Bez obzira na promene u međunarodnom okruženju, Kina i Tadžikistan će ostati dobri susedi koji paze jedni na druge, dobri prijatelji čiji se odnosi zasnivaju na iskrenosti i međusobnom poverenju, kao i dobri partneri posvećeni zajedničkom razvoju”, rekao je Si.
Naveo je da će potpisivanje Sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji između Kine i Tadžikistana u potpunosti pokazati visok nivo političkog međusobnog poverenja dve zemlje i pružiti čvrst temelj za večno prijateljstvo Kine i Tadžikistana.
Dodao je da je Kina spremna da zajedno sa Tadžikistanom izgradi još bližu zajednicu zajedničke budućnosti Kine i Tadžikistana i donese još veće koristi narodima dve zemlje.
Si je naglasio da će Kina, kao i uvek, podržavati Tadžikistan u sprovođenju razvojnog puta prilagođenog sopstvenim nacionalnim interesima, kao i u očuvanju nezavisnosti, suvereniteta i bezbednosti.
“Kina ove godine počinje sprovođenje svog 15. petogodišnjeg plana, dok Tadžikistan istovremeno unapređuje Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine. Dve strane treba da se usredsrede na visokokvalitetnu saradnju u okviru inicijative Pojas i put i dodatno usklade svoje razvojne strategije kako bi podržale ostvarenje sopstvenih razvojnih ciljeva”, rekao je Si.
On je istakao da dve strane treba da nastave snažan zamah ekonomske i trgovinske saradnje, istraže dodatni potencijal za saradnju i unaprede obim i kvalitet trgovine i investicija. Dodao je da dve zemlje treba da obezbede sprovođenje velikih projekata i prošire saradnju u oblastima zelene energije, digitalne ekonomije, pametnih gradova i veštačke inteligencije radi daljeg podsticanja naučno-tehnoloških inovacija.
Pozvao je na produbljivanje razmene i razvoj novih modela saradnje između lokalnih zajednica, kako bi se unapredilo međusobno razumevanje i prijateljstvo između dva naroda. Takođe je rekao da dve zemlje treba da pojačaju saradnju u oblasti sprovođenja zakona i bezbednosti i odlučno se bore protiv tri sile — terorizma, separatizma i ekstremizma, kako bi zajednički očuvale regionalnu stabilnost.
Si je rekao da Kina pozdravlja Tadžikistan kao novog potpisnika Konvencije Međunarodne organizacije za medijaciju i da je spremna da unapredi saradnju u okviru Ujedinjenih nacija, Šangajske organizacija za saradnju, mehanizma Kina–Centralna Azija i drugih okvira radi promovisanja multilateralizma i izgradnje pravednijeg i ravnopravnijeg sistema globalnog upravljanja.
Navodeći da se sveobuhvatno strateško partnerstvo Tadžikistana i Kine u novoj eri produbljuje, Rahmon je rekao da je saradnja u oblastima trgovine, investicija, transporta i poljoprivrede dala plodonosne rezultate, da veliki projekti teku nesmetano i da su međuljudske razmene postale još bliže, donoseći koristi narodima obe zemlje.
“Potpisivanje Sporazuma o trajnom dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji između Tadžikistana i Kine danas podiže bilateralne odnose na novu istorijsku etapu i otvara nove perspektive za dugoročnu saradnju dve zemlje”, rekao je Rahmon.
Predsednik Tadžikistana je istakao i da je Tajvan neotuđivi deo Kine i da njegova zemlja čvrsto podržava princip jedne Kine. “Tadžikistan se raduje saradnji sa Kinom na jačanju praktične saradnje u oblastima ključnih minerala, veštačke inteligencije i naučno-tehnoloških inovacija, olakšavanju međusobnih putovanja ljudi, unapređenju obrazovnih razmena i daljem razvoju bilateralnih odnosa”, rekao je Rahmon.
