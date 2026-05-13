Na poziv predsednika Kine, Si Đinpinga, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, boraviće u državnoj poseti Kini od 13.do 15. maja. To je drugi lični susret šefova država Kine i Sjedinjenih Država nakon sastanka u Busanu prošlog oktobra, i druga poseta predsednika SAD Kini nakon devet godina. Šefovi dve države će razgovarati o glavnim pitanjima koja se tiču kinesko-američkih odnosa, mira i razvoja širom sveta. Pre odlaska, predsednik Tramp je na društvenim mrežama napisao da se raduje svom predstojećem putovanju u Kinu.

Kako su kinesko-američki odnosi danas među najvažnijim bilateralnim odnosima u svetu, njihov razvoj direktno utiče na globalnu stabilnost. Međunarodna zajednica očekuje da će susret lidera dve zemlje doprineti stabilnim i konstruktivnim odnosima Kine i SAD, kako bi dve države postale partneri i prijatelji i svetu pružile veću izvesnost. Diplomatija na nivou šefova država oduvek je bila ključni oslonac kinesko-američkih odnosa. Od ponovnog izbora Trampa za predsednika SAD, lideri dve zemlje održali su sedam važnih susreta, koji su doprineli stabilizaciji bilateralnih odnosa. U trenutku kada se međunarodna situacija ubrzano menja i postaje sve složenija, sam susret dvojice lidera predstavlja signal stabilnosti za svet. Posebno se ističe da je pitanje Tajvana najosetljivije pitanje i najveći rizik u kinesko-američkim odnosima. Američka strana treba jasno da razume da je Tajvan deo Kine, dok Kina mora da štiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Istovremeno, SAD treba oprezno da pristupaju pitanju prodaje oružja Tajvanu.

Kina i SAD su dve najveće svetske ekonomije — zajedno čine više od trećine globalne ekonomije, dok trgovina robom između dve zemlje predstavlja oko petine svetskog obima. Zbog toga međunarodna zajednica očekuje da ekonomska i trgovinska saradnja ostane stabilizujući faktor kinesko-američkih odnosa i doprinese sigurnosti globalne ekonomije.

Od 2025. godine Kina i SAD, pod vođstvom diplomatije šefova država, održale su više rundi ekonomskih i trgovinskih konsultacija na visokom nivou i postigle niz pozitivnih rezultata. Prema istraživanju koje je u januaru objavila Američka privredna komora u Kini, gotovo 60 odsto američkih kompanija u Kini planira povećanje investicija.

Američki mediji navode da Trampa tokom posete Kini prati i veliki broj rukovodilaca američkih kompanija. Očekuje se da će dve zemlje dodatno proširiti oblasti saradnje, rešavati postojeća pitanja i doprineti stabilizaciji svetskog ekonomskog tržišta.

I za Kinu i za Sjedinjene Države, 2026. godina ima poseban značaj. U Kini je počela primena "15. petogodišnjeg plana", a Sjedinjene Države proslaviće 250. godišnjicu od osnivanja države. Obe zemlje će takođe imati neformalni sastanak lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje i samit lidera G 20. Susret lidera Kine i SAD, održan u važnom trenutku za ceo svet, predstavlja ne samo osvrt na dosadašnje odnose, već i novu polaznu tačku za budući razvoj bilateralne saradnje.

Pripremila: Bai Ju