Džošua Pek, čija investiciona kompanija poseduje "Paundstrečer" i "Madžestik vajn", preminuo je u vili u Londonu 29. septembra 2025. godine. Na sudu se čulo da su se 51-godišnjak i njegova supruga žestoko posvađali, pri čemu su jedno drugom pretili samoubistvom dok je nož bio izvađen.

- Bili smo ljubav iz srednjoškolskih dana. Džoš je bio posvećeni katolik koji je veoma naporno radio kako bi izdržavao mene i decu, najvažnije ljude u njegovom životu, ali bilo je tenzija, kao u svakom dugom braku - rekla je njegova žena na sudu.

Džošua je bio jedan od izvršnih direktora kompanije "Fortress Investment Group", koja upravlja imovinom vrednom 37 milijardi funti.

Par, koji je bio zajedno 28 godina, preselio se iz SAD u London i boravio u luksuznoj nekretnini u Sent Džons Vudu u britanskoj prestonici.

Gospođa Pek rekla je tokom istrage da je Džošua trebao da se vrati avionom u Dalas, ali da mu je lična asistentkinja rekla da postoji problem sa rezervacijom leta.

- Vratili smo se kući, otišla sam u kupatilo da se smirim. Skinula sam šminku. Kada sam izašla, videla sam Džoša kako leži na krevetu. Jedno oko mu je bilo mnogo tamnije od drugog. Nije ličio na sebe. Ponovo smo se posvađali. Počeli smo da vičemo jedno na drugo. Džoš je bacio moj telefon preko sobe i počeo da udara sebe njime. Otišao je do ormara i izvadio nož. "Zabodi ga u mene" - rekao je.

- Oboje smo rekli da ćemo se ubiti. Govorili smo to i ranije. Ja to nikada nisam mislila ozbiljno, a sigurno nisam mislila ni da Džoš to zaista misli.

Pek je rekla da je otišla da spava u drugu sobu i da nije mnogo razmišljala o tome što joj Džošua nije odgovarao na poruke.

Sledećeg jutra zamolila je kućne pomoćnice da provere zaključanu spavaću sobu kako bi videle da li je Džošua unutra, pošto nije mogla da ga pronađe. Osoblje ga je pronašlo mrtvog oko 15 časova, sa omčom oko vrata.