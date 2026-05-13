Slušaj vest

Viralni snimak ilegalne trke konjskih zaprega povezane sa mafijaškim miljeom, u kojoj životinje prate vozači skutera koji pucaju iz kalašnjikova, doveo je do hapšenja dvojice muškaraca na Siciliji.

Aktivista za prava životinja Enriko Rici objavio je snimak na internetu, nakon čega je policija pretražila privatne prostorije, spasila konje i uhapsila vlasnika štale i džokeja.

- Trka je bila ilegalna, ali nije bila tajna. Održana je usred bela dana, na prometnom putu - rekao je Rici.

Dodao je da takve trke svake godine generišu stotine hiljada evra kroz klađenje, piše britanski The Times.

Ilegalne trke konjskih zaprega dugo su deo sveta organizovanog kriminala na jugu Italije, posebno na Siciliji. Tamo ih kriminalne porodice koriste da demonstriraju svoju moć: zatvaraju javne puteve, pokazuju ko kontroliše teritoriju i konsoliduju uticaj među marginalizovanim zajednicama.

Takve trke se često organizuju u udaljenim područjima, gde učesnici lakše mogu da prikriju tragove i izbegnu policijske kontrole. U njima učestvuju konji ili poniji, a trkaju se i maloletnici.

Ova trka je održana u petak u blizini Palagonije, malog grada na istoku Sicilije. Snimak je objavljen tokom vikenda. Na njemu se vidi kolona skutera sa prekrivenim registarskim tablicama i dva konja koji vuku laka kola sa džokejima. Oko njih, vozači i putnici na skuterima vade kalašnjikove i revolvere i pucaju u vazduh kako bi konji trčali brže.

- To je otvorena demonstracija kriminala - rekao je Čiro Trojano, kriminolog i autor izveštaja o zlostavljanju životinja u organizovanom kriminalu. "Poruka je jasna i nedvosmislena: mi ovde vladamo".

Policija nemoćna

Nakon što je snimak objavljen, konjička jedinica policije Katanije izvršila je raciju i konfiskovala konje. Utvrđeno je da konji nisu imali zakonsku registraciju niti mikročipove. Životinje su zatim smeštene u štale kompanije koja se brine o njima.

Policija je takođe identifikovala dvojicu muškaraca - vlasnika štale i džokeja - koji su priznali svoju umešanost. Protiv njih je podnet izveštaj državnom tužiocu radi dalje istrage.

Prema Trojanu, sam snimak, kao i otvoreno prikazivanje oružja, ukazuju na to da učesnici takvih trka postaju sve agresivniji i da mafija učvršćuje svoju moć na Siciliji.

Policija je poslednjih godina pojačala napore u borbi protiv ilegalnih trka. Prema najnovijim podacima koje je prikupilo lokalno udruženje, 70 ljudi je prijavljeno državnom tužiocu 2024. godine, a dve su uhapšene zbog učešća u ilegalnim konjskim trkama.

Ali Trojano i Rici se slažu da policija još uvek nema dovoljno efikasne alate za mapiranje i razbijanje takvih kriminalnih mreža. Zakon ne dozvoljava hapšenje učesnika uhvaćenih na delu, niti dozvoljava korišćenje tajnih istražitelja. Kazne su, kažu, i dalje blage.