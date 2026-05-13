Slušaj vest

Da li je ovo samo kontrolisani incident ili upozorenje koliko brzo jedna zaraza može postati globalna drama, za emisiju "Redakcija", govorili su dr Saša Milićević, alergolog, Marina Popović - novinar iz Crne Gore i Tanja Marković.

- Hantavirusi predstavljaju grupu virusa od kojih čak oko 5.000 može izazvati bolesti kod ljudi. Ovaj virus postoji već duže vreme i ranije je bio poznat kao "mišja groznica". U nekim slučajevima može izazvati hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, dok postoje i drugi klinički oblici bolesti - počeo je Milićević.

Dr Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

Načini prenosa i mogući rizici širenja hantavirusa

Kako je objasnio, to je bolest koja i danas postoji. Recimo u Argentini se i dalje beleže slučajevi. Glodari su prisutni svuda, pa se ljudi često zaraze prilikom čišćenja prostora poput kuća ili podruma, a da toga nisu ni svesni. U aktuelnom slučaju je problem to što su se zaražene osobe našle u zatvorenom prostoru, na kruzeru.

- Ostaje otvoreno pitanje da li su se zarazili pre dolaska na brod ili tamo. Postoji mogućnost da su izloženi virusu preko zagađenih površina ili izlučevina glodara, koje se mogu preneti i kroz ventilacione sisteme. Iako se virus retko prenosi sa čoveka na čoveka, u ovom slučaju se govori o soju koji to može omogućiti. Ako virus mutira i postane efikasniji u izbegavanju imunog odgovora, to bi moglo biti opasno. Generalno, prenosi se teško, ali bliski kontakti u porodici mogu povećati rizik prenosa.

Kako je Popović rekla, prema navodima nadležnih institucija, državljanka Crne Gore nalazi se u karantinu u Ajndhovenu pod zdravstvenim nadzorom, kao mera predostrožnosti zbog procene epidemiološkog rizika.

- Prema najnovijim informacijama koje su stigle iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova, državljanka Crne Gore smeštena je u Ajndhovenu, u hotel koji se koristi kao karantinski prostor. Ona se trenutno nalazi pod merama nadzora, a kako se navodi, izolacija je sprovedena u skladu sa procenom epidemiološkog rizika, kako bi se sprečilo eventualno širenje infekcije - kaže Popović.

Marina Popović - novinar iz Crne Gore Foto: Kurir Televizija

- Iz Ministarstva vanjskih poslova ističu da je osoba u stalnoj komunikaciji sa nadležnim institucijama i Ambasadom Crne Gore, te da joj je u svakom trenutku obezbeđena konzularna i druga potrebna pomoć. Institut za javno zdravlje nije objavio da li je reč o članici posade ili putnicima, pozivajući se na zaštitu privatnosti. Međutim, pojedini mediji navode da je u pitanju članica posade. Za sada nije poznato da li će se ona vratiti na kruzer ili biti upućena u matičnu zemlju, kao ni kakav će biti dalji protokol njenog zbrinjavanja.

12 zaposlenih u karantinu

Univerzitetska bolnica Radboud UMC u Nijmegenu stavila je 12 zaposlenih u karantin kao meru predostrožnosti nakon što su bili u kontaktu sa uzorcima od pacijenta kod kojeg je naknadno potvrđen hantavirus, kaže Marković.

- Univerzitetska bolnica Radboud UMC u Nijmegenu stavila je 12 zaposlenih u karantin nakon što su potencijalno bili izloženi hantavirusu tokom obrade uzoraka od jednog od zaraženih pacijenata. Pacijent je jedan od dvojice putnika evakuisanih sa broda u bolnice u Holandiji, a naknadno je potvrđeno da su testovi na hantavirus bili pozitivni.

Tanja Marković Foto: Kurir Televizija

- Iz bolnice je saopšteno da tokom postupanja sa uzorcima nije u potpunosti ispoštovana stroga procedura kontrole infekcije, posebno prilikom odlaganja urina pacijenta, zbog čega su u karantin stavljeni lekari, medicinske sestre i stažisti. Zaposleni će, prema navodima, ostati u kućnoj izolaciji oko šest nedelja. Holandski zvaničnici navode da nema razloga za paniku i da se ne radi o situaciji sličnoj kovidu, ističući da je rizik od širenja infekcije i dalje veoma nizak - za Kurir televiziju, zaključila je Marković.

MOGUĆA MUTACIJA VIRUSA MOGLA BI DA BUDE OZBILJAN PROBLEM! Panika zbog hantavirusa - stručnjaci upozoravaju: "Situacija još nije pod kontrolom" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs