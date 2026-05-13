MOGUĆA MUTACIJA VIRUSA MOGLA BI DA BUDE OZBILJAN PROBLEM! Panika zbog hantavirusa - stručnjaci upozoravaju: "Situacija još nije pod kontrolom"
Nakon smrti troje putnika i širenja slučajeva Andes hantavirusa među evakuisanima sa Tenerifa, Svetska zdravstvena organizacija upozorava da situacija još nije pod kontrolom, dok su karantini i praćenje kontakata uvedeni u više evropskih zemalja.
Da li je ovo samo kontrolisani incident ili upozorenje koliko brzo jedna zaraza može postati globalna drama, za emisiju "Redakcija", govorili su dr Saša Milićević, alergolog, Marina Popović - novinar iz Crne Gore i Tanja Marković.
- Hantavirusi predstavljaju grupu virusa od kojih čak oko 5.000 može izazvati bolesti kod ljudi. Ovaj virus postoji već duže vreme i ranije je bio poznat kao "mišja groznica". U nekim slučajevima može izazvati hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, dok postoje i drugi klinički oblici bolesti - počeo je Milićević.
Načini prenosa i mogući rizici širenja hantavirusa
Kako je objasnio, to je bolest koja i danas postoji. Recimo u Argentini se i dalje beleže slučajevi. Glodari su prisutni svuda, pa se ljudi često zaraze prilikom čišćenja prostora poput kuća ili podruma, a da toga nisu ni svesni. U aktuelnom slučaju je problem to što su se zaražene osobe našle u zatvorenom prostoru, na kruzeru.
- Ostaje otvoreno pitanje da li su se zarazili pre dolaska na brod ili tamo. Postoji mogućnost da su izloženi virusu preko zagađenih površina ili izlučevina glodara, koje se mogu preneti i kroz ventilacione sisteme. Iako se virus retko prenosi sa čoveka na čoveka, u ovom slučaju se govori o soju koji to može omogućiti. Ako virus mutira i postane efikasniji u izbegavanju imunog odgovora, to bi moglo biti opasno. Generalno, prenosi se teško, ali bliski kontakti u porodici mogu povećati rizik prenosa.
Kako je Popović rekla, prema navodima nadležnih institucija, državljanka Crne Gore nalazi se u karantinu u Ajndhovenu pod zdravstvenim nadzorom, kao mera predostrožnosti zbog procene epidemiološkog rizika.
- Prema najnovijim informacijama koje su stigle iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova, državljanka Crne Gore smeštena je u Ajndhovenu, u hotel koji se koristi kao karantinski prostor. Ona se trenutno nalazi pod merama nadzora, a kako se navodi, izolacija je sprovedena u skladu sa procenom epidemiološkog rizika, kako bi se sprečilo eventualno širenje infekcije - kaže Popović.
- Iz Ministarstva vanjskih poslova ističu da je osoba u stalnoj komunikaciji sa nadležnim institucijama i Ambasadom Crne Gore, te da joj je u svakom trenutku obezbeđena konzularna i druga potrebna pomoć. Institut za javno zdravlje nije objavio da li je reč o članici posade ili putnicima, pozivajući se na zaštitu privatnosti. Međutim, pojedini mediji navode da je u pitanju članica posade. Za sada nije poznato da li će se ona vratiti na kruzer ili biti upućena u matičnu zemlju, kao ni kakav će biti dalji protokol njenog zbrinjavanja.
12 zaposlenih u karantinu
Univerzitetska bolnica Radboud UMC u Nijmegenu stavila je 12 zaposlenih u karantin kao meru predostrožnosti nakon što su bili u kontaktu sa uzorcima od pacijenta kod kojeg je naknadno potvrđen hantavirus, kaže Marković.
- Univerzitetska bolnica Radboud UMC u Nijmegenu stavila je 12 zaposlenih u karantin nakon što su potencijalno bili izloženi hantavirusu tokom obrade uzoraka od jednog od zaraženih pacijenata. Pacijent je jedan od dvojice putnika evakuisanih sa broda u bolnice u Holandiji, a naknadno je potvrđeno da su testovi na hantavirus bili pozitivni.
- Iz bolnice je saopšteno da tokom postupanja sa uzorcima nije u potpunosti ispoštovana stroga procedura kontrole infekcije, posebno prilikom odlaganja urina pacijenta, zbog čega su u karantin stavljeni lekari, medicinske sestre i stažisti. Zaposleni će, prema navodima, ostati u kućnoj izolaciji oko šest nedelja. Holandski zvaničnici navode da nema razloga za paniku i da se ne radi o situaciji sličnoj kovidu, ističući da je rizik od širenja infekcije i dalje veoma nizak - za Kurir televiziju, zaključila je Marković.
