Ukrajinske snage su tokom noći napale rusku Krasnodarsku pokrajinu dronovima, pogodivši infrastrukturu za transport nafte u selu Volna. Ruski medijski kanali na Telegramu prvi su izvestili o napadu.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci koji prikazuju guste stubove dima iznad obližnje luke. Operativni štab Krasnodarske pokrajine kasnije je potvrdio da je tokom napada izbio požar u "jednoj od soba" i da je jedna osoba povređena.

Čini se da su ove tvrdnje potvrđene podacima NASA-inog sistema za praćenje požara FIRMS, koji je zabeležio požar u skladištu nafte u blizini luke.

Reč je o terminalu Tamanjeftegaz, objektu koji prenosi naftu i gas iz ruskih cevovoda u tankere namenjene prodaji na svetskom tržištu preko Crnog mora.

Ukrajinska vojska se još nije oglasila o ovom napadu. S druge strane, rusko Ministarstvo odbrane priznalo je niz noćnih napada, ali bez navođenja konkretnih lokacija. Umesto toga, ministarstvo se fokusiralo na proslavu 243. godišnjice ruske Crnomorske flote.

Foto: screenshot X

Šira kampanja protiv ruske energetike

Poslednjih nedelja, ukrajinski dronovi sve više ciljaju ruska naftna i gasna postrojenja. Napadi su deo šire kampanje usmerene na ometanje prihoda Moskve od nafte i gasa, koji su ključni izvor finansiranja ruske ratne mašinerije.

Između sredine aprila i početka maja, ukrajinski dronovi dugog dometa sistematski su ciljali Tuapse, grad u istom regionu u kojem se nalazi jedna od najvećih rafinerija i izvoznih terminala na obali Crnog mora.

Požari koji su besneli danima potom su izazvali pogoršanje kvaliteta vazduha i značajno zagađenje, postajući jasan simbol ograničene kontrole Kremlja nad sopstvenim vazdušnim prostorom uoči proslave Dana pobede.

Ekološka katastrofa u Tuapseu posle ukrajinskih napada dronovima Foto: Boris Morozov / Sputnik / Profimedia

Uticaji na životnu sredinu, poput nusproizvoda nafte u vazduhu i izlivanja nafte na gradskim ulicama, učinili su nekada atraktivnu turističku destinaciju nebezbednom za posetioce, iako je ruski predsednik Vladimir Putin umanjio pretnju po Tuapse.

Ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dostigli su četvoromesečni maksimum u aprilu, prema podacima koje je prikupio Blumberg. Bilo je najmanje 21 napada na rafinerije, cevovode i priobalna naftna postrojenja.