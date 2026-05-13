Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin snimljen je u nesvakidašnjoj situaciji. Na snimku, koji je Kremlj objavio ove nedelje, a koji deluje kao pažljivo režiran, prikazuje Putina kao opuštenog i pristupačnog vođu.

Na snimku Putin je u predvorju hotela i srdačno se pozdravlja, a potom razgovara s muškarcem koji je predstavljen kao slučajni građanin, i to tokom susreta s njegovom bivšom školskom nastavnicom u Moskvi.

Putin, koji ima 73 godine, snimljen je u ležernom izdanju, u šetnji gradom i bez uobičajeno vidljivog velikog bezbednosnog prstena. Takva koreografija odmah je protumačena kao pokušaj Kremlja da ublaži sve glasnije tvrdnje da je ruski predsednik poslednjih meseci dodatno izolovan i okružen pojačanim obezbeđenjem zbog straha od atentata ili mogućeg untrašnjeg udara, piše Independent.

Na snimku se Putin zaustavlja kraj muškarca koji kaže da je stigao iz Sočija, grada u kojem ruski predsednik ima svoj kompleks.

Pitao ga je kakvo je vreme tamo, na šta mu je ovaj odgovorio da je bilo hladno kad su krenuli, a hladno je i u Moskvi otkako su stigli. Razgovor je bio kratak, gotovo namerno bezazlen: nekoliko rečenica o utiscima iz glavnog grada, osmeh za kamere, zatim odlazak prema automobilu u društvu nastavnice.

Snimak je trebalo da pošalje jednostavnu poruku: Putin je miran, siguran među ljudima i nema se čega da se plaši. Ali, kako piše kijevski Independent, ta slika je vrlo brzo počela da se topi...

Ko je čovek sa snimka?

Ruski nezavisni istraživački medij Agentstvo identifikovao je navodnog prolaznika kao Aleksandra Bazarnog, čoveka koji, prema njihovim navodima, nije tek "neki građanin iz Sočija", prenosi Jutarnji list.

Bazarnij je, piše Agentstvo, između 2010. i 2011. radio kao obezbeđenje u kompanijama "Gazstroy Bezopasnost" iz Krasnodara i "Svod International" iz Moskve, koja je posle preimenovana u Gazprom Polyana. Upravo se ta kompanija dovodi u vezu s upravljanjem rezidencijama koje se povezuju s Putinom i njegovim najbližim krugom.

Prema pisanju Agentstva, Svod International upravljao je planinskom kućom "Achipse" u blizini Krasne Poljane, koju nezavisni ruski mediji opisuju kao Putinovu tajnu skijašku rezidenciju.

Zvanično, reč je o objektu u vlasništvu ruskog energetskog diva Gazproma. Ista kompanija je, prema tim navodima, upravljala i drugim luksuznim objektima u tom području, uključujući i vikendicu povezanu s Alinom Kabajevom, bivšom olimpijskom gimnastičarkom za koju se godinama tvrdi da je Putinova dugogodišnja partnerka, koja mu je i decu rodila.