Hantavirus je retka, ali potencijalno smrtonosna infekcija koju prenose glodari i koja može izazvati teške plućne ili bubrežne komplikacije kod ljudi

Dvadeset dve asimptomatske osobe evakuisane sa kruzera "MV Hondius" zbog epidemije hantavirusa uskoro napuštaju bolnicu u Mersisajdu nakon 72-časovne izolacije.

Očekuje se da će, uz odobrenje stručnjaka, nastaviti karantin kod kuće u trajanju od 42 dana. Ova grupa se uglavnom sastoji od britanskihdržavljana, dok se iz predostrožnosti u Veliku Britaniju doprema još deset osoba sa britanskih južnoatlantskih teritorija.

Zdravstvene vlasti naglašavaju da su svi putnici trenutno zdravi i da su preduzete stroge bezbednosne mere.

Specijalisti za javno zdravlje i zarazne bolesti proceniće da li su pojedinci u mogućnosti da se samoizoluju kod kuće ili treba organizovati drugu lokaciju.

- Želimo da uverimo i putnike i širu javnost da su na snazi robusne mere i da će se o svima koji su uključeni brinuti u svakom koraku - rekao je profesor Robin Mej, glavni naučni službenik Agencije za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva. (UKNHS).

Dva slučaja izloženosti hantavirusu u podrućju San Francuska

ABC7 je izvestio o dva slučaja izloženosti hantavirusu koja su povezana sa područjem zaliva San Francisko.

Prvi slučaj uključuje američku državljanku koja je letela iz San Franciska za Francusku Polineziju, gde je stavljena u karantin.

Vlasti su utvrdile da je bila u kontaktu sa pozitivnom osobom, iako sama trenutno ne pokazuje simptome. Zvaničnici okruga San Mateo nedavno su obavešteni o ovome i trenutno istražuju incident.

Drugi slučaj odnosi se na stanovnika okruga San Mateo koji je izložen virusu na kruzeru MV Hondius. Ova osoba se trenutno nalazi u karantinu u specijalizovanoj ustanovi u Nebraski, zajedno sa još nekoliko Amerikanaca.

Stručno mišljenje po ovom pitanju dala je dr Monika Gandi sa Univerziteta UCSF. Ona smatra da je puštanje putnika sa kruzera pre isteka perioda inkubacije od 42 dana bila greška.

Ipak, dr Gandi naglašava da je rizik za opštu javnost i dalje nizak, jer se ovaj virus prenosi isključivo bliskim, ličnim kontaktom sa osobom koja već ima izražene simptome.

Šta do sada znamo o epidemiji hantavirusa?

Od početka epidemije, tri osobe su preminule, a kod dve je potvrđeno da su imale virus. Među njima su stariji Holanđanin koji je preminuo pre testiranja, njegova supruga i Nemica.

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je u utorak da, iako "nema znakova da vidimo početak veće epidemije", rad na njenom suzbijanju nije završen jer "je moguće da ćemo videti još slučajeva".

Holandski brod MV Hondius imao je 87 putnika i 60 članova posade na brodu kada je prošle nedelje pristao na španska Kanarska ostrva, prema podacima operatera broda "Oušnvajld Ekspedišns".

Dva britanska državljanina su se takođe vratila kući repatrijacionim letovima u SAD, dok bi se još jedan britanski državljanin trebalo da vrati u Australiju, saopštila je UKHSA.

Još dva britanska državljanina kod kojih je potvrđeno da imaju hantavirus leče se u Holandiji i Južnoj Africi.

U međuvremenu, Britanac sa sumnjom na hantavirus na udaljenom atlantskom ostrvu Tristan da Kunja je u stabilnom stanju i u izolaciji.

Još dva Britanca nastavljaju dobrovoljnu samoizolaciju kod kuće u Velikoj Britaniji, nakon što su se iskrcali sa broda u Svetoj Heleni 24. aprila zajedno sa desetinama drugih putnika pre nego što je potvrđen prvi slučaj hantavirusa.

MV Hondius je započeo svoje putovanje 1. aprila u Ušuaji, Argentina, sa oko 150 putnika i članova posade iz 28 zemalja za koje se navodi da su prvobitno bili na brodu.

Operator broda "Oušnvajld Ekspedišns" rekao je u ponedeljak da su svi gosti koji su još uvek bili na brodu kada je potvrđena epidemija sada repatrirani u svoje matične zemlje.

Dodaje se da je brod plovio ka Holandiji sa 25 članova posade i dva medicinska stručnjaka na brodu, kao i telom preminulog nemačkog putnika.

Šta je hantavirus?

Hantavirus prenose glodari, a ljudi se zaražavaju udisanjem čestica iz osušenog izmeta glodara.

Infekcije se obično dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ukazuje američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Ako se u tom periodu pojave respiratorni simptomi, stopa smrtnosti iznosi oko 38 odsto.

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država.

Ne postoji lek za infekciju hantavirusom.

Uglavnom se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma.

Virus može da izazove dve teške bolesti.

Prva, Hantavirusni plućni sindrom (HPS), najčešće počinje umorom, groznicom i bolovima u mišićima, posle čega slede glavobolje, vrtoglavica, groznica i problemi sa stomakom.

Ako se razviju respiratorni simptomi, stopa smrtnosti je približno 38 odsto, prema podacima CDC-a.