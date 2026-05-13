Udata učiteljica uhapšena je nakon što je suprugu priznala da ga je prevarila i imala intimne odnose sa šesnaestogodišnjim dečakom u njegovom pikapu.

Makenzi Not (25) je privedena u nedelju i suočava se sa optužbama za seksualno zlostavljanje nakon što je njen suprug Garet otkrio aferu.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao list "The Spokesman-Review", ova majka jednog deteta iz Sent Džona u državi Vašington, imala je intimne odnose sa dečakom u ranim jutarnjim satima 3. maja. Samo nekoliko sati pre hapšenja, Makenzi je u subotu uveče sve priznala suprugu.

Noćno dopisivanje i tajni susret

Prema sudskim spisima, učiteljica iz okruga Vitman ispričala je da je do intimnog odnosa došlo kada su se ona i tinejdžer sreli te noći.

Dečak, čija je porodica bliska sa porodicom učiteljice, dopisivao se sa njom i njenim suprugom preko aplikacije Snepčet. Kada je Garet (24) zaspao, Makenzi i dečak su nastavili komunikaciju i dogovorili susret.

Tinejdžer je policiji izjavio da je učiteljica flertovala sa njim i ubeđivala ga da se vide. Iako se isprva dvoumio, na kraju je pristao i odvezao se do ulice u kojoj živi ova učiteljica osnovne škole.

Vožnja do napuštenog mesta

Oko 2:15 ujutru, dečak je pokupio Makenzi, koja je tražila da je odveze na "neko mirno mesto" gde bi mogli da provedu vreme zajedno. Šesnaestogodišnjak, inače učenik srednje škole, odvezao ju je do Harvud Hila, diskretnog ruralnog područja okruženog farmama i seoskim putevima.

Nakon kraćeg razgovora počeo je da je ljubi i dodiruje, navodi se u sudskim spisima. Njih dvoje su zatim imali seksualne odnose u kabini i na tovarnom delu njegovog pikapa. Prema rečima tinejdžera, vratio ju je blizu njene kuće oko 4 sata ujutru.

Suprug saznaje za aferu

Garet Not je policiji prijavio slučaj kasno u subotu uveče, nakon što mu je dečak, putem glasovnog poziva i Snepčeta navodno sve priznao.

Suprug, koji je sa Makenzi u braku četiri godine, objasnio je policiji da dečaka ima među prijateljima na aplikaciji jer se njihove porodice dobro poznaju, a on je ujedno i pomoćni atletski trener u dečakovoj školi.

Nakon što su dečak i njegova majka dali izjavu u kancelariji šerifa okruga Vitman, Makenzi je uhapšena u nedelju.

Priznanje i kajanje učiteljice

Iako je prvobitno negirala da je imala odnose sa dečakom, kasnije je potvrdila njegovu priču. Policiji je ispričala da ga poznaje sa lokalnih događaja i da su ranije provodili vreme u istom društvu. Dodala je da je bila svesna da on ima samo 16 godina, ali da ga je posmatrala "kao jednog od prijatelja".

Makenzi se izvinila, priznala da je svesna da je njen postupak bio pogrešan i otkrila da je molila dečaka da nikome ne priča o onome što se desilo.

Reakcija škole i sudski epilog

Učiteljica se prvi put pojavila pred sudom u ponedeljak. Određen joj je pritvor uz kauciju od 10.000 dolara, pod optužbom za seksualni prestup prvog stepena sa maloletnim licem.

Zakonska starosna granica za pristanak na seksualne odnose u državi Vašington je 16 godina, a istražitelji su i dalje utvrđivali tačnu starost navodne žrtve u trenutku incidenta.

Makenzi Not je od septembra predavala prvom razredu u osnovnoj školi Sent Džon. Školski okrug ju je suspendovao samo osam meseci nakon što je počela da radi.

- Školski okrug Sent Džon je upoznat sa optužbama protiv naše zaposlene, koje trenutno istražuju nadležni organi. Zaposlena je suspendovana i neće dolaziti u školu tokom ovog procesa. Okrug u potpunosti sarađuje sa vlastima, a sprovešćemo i sopstvenu internu istragu - izjavila je nadzornica okruga, Tina Strong, te naglasila posvećenost okruga bezbednosti i dobrobiti učenika.

- Razumemo da ovakve situacije mogu izazvati zabrinutost, pitanja i jake emocije u maloj zajednici. Molimo sve da ovom pitanju pristupe sa pažnjom i poštovanjem dok pravni proces traje. Takođe očekujemo da će školsko osoblje zadržati najviši nivo profesionalizma tokom ovog perioda - zaključila je ona.