Politička budućnost britanskog premijera Kira Starmera visi o koncu, pošto njegov ministar unutrašnjih poslova, nekoliko ministara i više od 80 poslanika traže da ode - ako ne odmah, onda u bliskoj budućnosti.

Međutim, među poslanicima Laburističke partije ne postoji saglasnost o tome ko bi trebalo da zameni Kira Starmera na čelu partije i države. Premijer je u utorak rekao članovima kabineta da će "nastaviti da upravlja državom" i da postupak za izbor novog lidera nije pokrenut. Ipak, iako se još niko javno nije izjasnio da želi da preuzme funkciju, evo nekih potencijalnih kandidata.

Ves Striting

Ves Striting je ministar zdravlja otkako su laburisti došli na vlast 2024. godine, a tri godine pre toga bio je ministar zdravlja u senci dok je partija bila u opoziciji.

Prvi put je izabran u parlament 2015. godine, nakon što je prethodno bio predsednik Nacionalne unije studenata i odbornik u Londonu.

U svojim memoarima iz 2023. godine pisao je o odrastanju u socijalnom stanu u istočnom Londonu, posetama dedi pljačkašu banki u zatvoru i svom životu geja hrišćanina.

Ministar zdravlja važi za najboljeg govornika u kabinetu i kao jedno od dostignuća može da navede smanjenje lista čekanja u bolnicama.

Ranije je otvoreno govorio o svojim liderskim ambicijama i ima značajnu podršku među laburistima, posebno među centristima i kod desnog krila partije. Njegovi saveznici u kabinetu uključuju ministra privrede Pitera Kajla i ministarku nauke Liz Kendal.

Međutim, njegov potencijalni status "desnog kandidata" mogao bi da ga učini nepopularnim među članovima partije, koji su uglavnom levo orijentisani u odnosu na poslanički klub.

Endi Bernam

Endi Bernam ima snažnu podršku među laburističkim poslanicima, a ankete pokazuju da je najpopularniji laburistički političar među biračima.

Može da se pohvali i dugim iskustvom u upravljanju, pošto je gotovo deceniju gradonačelnik Velikog Mančestera, zbog čega je dobio nadimak "Kralj Severa". Bernam nikada nije krio ambiciju da dođe na najvišu funkciju.

Međutim, postoji jedna velika prepreka njegovom putu ka Dauning stritu - trenutno nije poslanik. Njegovi saveznici nadaju se da bi to uskoro moglo da se promeni.

Ranije ove godine pokušao je da postane kandidat laburista na ponovljenim izborima u Gortonu i Dentonu, ali su ga blokirali Starmerovi saveznici u rukovodstvu partije. Ako se Bernam vrati u parlament, biće mu to drugi mandat u Vestminsteru.

Od 2001. do 2017. bio je poslanik i tokom tog perioda obavljao visoke funkcije u vladi, uključujući resore zdravlja i kulture. Bernam (52) se dvaput kandidovao za lidera partije - 2010. kada je izgubio od Eda Milibanda i 2015. kada je bio drugi iza Džeremija Korbina.

Veliki deo njegove podrške u parlamentu dolazi sa levog krila partije i od poslanika iz severozapadne Engleske. Zamenica lidera laburista Lusi Pauel i ministarka kulture Liza Nendi smatraju se njegovim saveznicima i verovatno bi ga podržale ako bi ušao u trku.

Angela Rajner

Angela Rajner je do prošle godine bila zamenica premijera i najmoćnija žena britanske politike. To predstavlja izuzetan životni put za ženu koja je odrasla u siromaštvu i napustila školu sa 16 godina bez kvalifikacija.

Kroz posao negovateljice uključila se u sindikat Unison, koji joj je poslužio kao odskočna daska za političku karijeru.

Godine 2015. izabrana je za poslanicu u izbornoj jedinici Ešton-ander-Lajn u Velikom Mančesteru i brzo je napredovala u Vestminsteru, služeći u kabinetu u senci Džeremija Korbina.

U vladi je obavljala funkciju ministarke stanovanja i dobila zadatak da ubrza izgradnju stanova i sprovede reformu prava podstanara. Godine 2025. podnela je ostavku nakon što je priznala da nije platila dovoljno poreza prilikom kupovine nove kuće.

Kao i druga dva glavna kandidata, Rajner ima snažnu podršku među laburističkim poslanicima, mada se njen politički oslonac kao levičarke iz Velikog Mančestera velikim delom poklapa sa Bernamovim.

Još čeka rezultat istrage poreske službe o kupovini kuće, što bi moglo da zakomplikuje eventualnu kandidaturu za lidera.

Postoji li još kandidata?

Pošto postoje brojna pitanja i nedoumice oko tri glavna kandidata, moguće je da se pojavi neko neočekivano ime. Neki laburistički poslanici pominjali su mogućnost povratka bivšeg lidera partije i sadašnjeg ministra energetike Eda Milibanda.

On je tu ideju odbacio još u novembru, rekavši za BBC: "To sam već prošao, to poglavlje je završeno."

Kao moguća kandidatkinja pominje se i ministarka unutrašnjih poslovaŠabana Mahmud. Međutim, njene promene u politici imigracije izazvale su kontroverze među laburističkim poslanicima i mogla bi da ima problema da dobije podršku članstva partije.

