Planovi o slanju hiljada odbijenih tražilaca azila iz EU u centre u trećim zemljama biće tema sastanka ministara spoljnih poslova članica Saveta Evrope ove sedmice u Moldaviji.

Generalni sekretar Saveta Evrope Alan Berset izjavio je za Gardijan da će se razgovori o vraćanju ljudi koji su u Evropu došli neregularnim rutama voditi "na multilateralnom nivou" na godišnjem sastanku u Kišinjevu u petak.

Očekuje se da će ministri objaviti političku deklaraciju u kojoj će biti istaknuto da zemlje imaju pravo da kontrolišu svoje granice, posle tvrdnji da su zakoni o ljudskim pravima ometali vraćanje stranih kriminalaca i neželjenih tražilaca azila.

Berset je pred konferenciju Saveta u Kišnjievu rekao da je diskusija o centrima bila "važan element".

"Svi znamo da se o tome razgovara u različitim zemljama. Sada će se o tome raspravljati na multilateralnom nivou. To je napredak, u smislu da smo u mogućnosti da se pozabavimo političkim elementima (koji su ranije) razmatrani na nacionalnom nivou. Razmatraćemo centre i moraćemo da vidimo kako je moguće to sprovesti", rekao je Berset.

Na spisku i Crna Gora

Diskusije su se navodno usredsredile na 12 mogućih zemalja – Ruandu, Ganu, Senegal, Tunis, Libiju, Mauritaniju, Egipat, Ugandu, Uzbekistan, Jermeniju, Crnu Goru i Etiopiju, piše Gardijan.

Pojedine evropske zemlje traže veću nacionalnu kontrolu nad migracionom politikom, a nekoliko ministara unutašnjih poslova je tražilo da se promeni tumačenje Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Politička deklaracija bi mogla da ograniči načine na koje tražioci azila mogu da koriste članove konvencije koji se odnose na pravo na život bez mučenja i pravo na porodični život da bi se oduprli pokušajima deportacije.

Organizacije za prava izbeglica upozoravaju da bi to moglo da dovede do slabije zaštite najranjivijih grupa, uključujući one koji beže od rata i gonjenja.

Berset je rekao da je deklaracija, koja nije pravno obavezujuća, važan element ali da će se diskusije između zemalja članica nastaviti.