Evropska komisija (EK) predstaviće danas planove koji bi mogli da primoraju železničke kompanije da na svojim sajtovima prodaju karte konkurenata i dele podatke sa platformama za rezervaciju, sa ciljem da se olakša putovanje vozom širom Evrope.

Nova pravila, poznata kao "jedno putovanje, jedna karta", usmerena su na rešavanje problema fragmentisane evropske železničke mreže. Putnici su trenutno često primorani da kupuju zasebne karte od različitih operatera kako bi sklopili prekogranično putovanje, što proces čini komplikovanim i skupljim od avionskog prevoza, prenosi agencija AFP.

Predlogu se oštro protive nacionalni železnički operateri. Alberto Macola, šef lobističke grupe Zajednice evropskih železnica (CER), ocenio je plan kao "nezabeležen" regulatorni pritisak, uporedivši ga sa hipotetičkom obavezom da Lufthanza na svom sajtu prodaje karte Rajanera.

S druge strane, zagovornici novih pravila ističu da komplikovan proces rezervacije odvraća putnike od vozova, koji su znatno manji zagađivači od aviona. Očekuje se da EK ažurira i prava putnika u slučaju propuštenih veza, uključujući kompenzacije i pravo na prelazak u sledeći voz.