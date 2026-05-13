Američka policija je identifikovala Majkla Mota (41) kao čoveka koji je poginuo na aerodromu u Denveru nakon što ga je usisao motor aviona kompanije Frontir.

Istražitelji su zvanično potvrdili da je reč o samoubistvu, a nesrećni čovek je identifikovan samo na osnovu otisaka prstiju jer mu je telo potpuno raskomadano.

Propust obezbeđenja i kobni minuti

Mot je preskočio ogradu sa bodljikavom žicom za svega 15 sekundi. Iako su senzori na pisti reagovali, obezbeđenje je ignorisalo alarm misleći da je reč o krdu jelena. Od trenutka upada na posed do jezivog udara prošla su samo dva minuta.

"Toranj, Frontir 4345, stajemo... Udarili smo nekoga. Imamo požar na motoru, vidim delove tela na pisti", javio je pilot kontroli leta.

Užas u kabini

U avionu su bila 224 putnika koji su evakuisani preko tobogana dok se kabina punila dimom. Jedan od putnika ispričao je za Njujork Post da je kroz prozor video "ljudske noge" kako se okreću u motoru koji je počeo da gori.

Problematična prošlost

Istraga je pokazala da je Mot imao debeo policijski dosije koji traje dve decenije.

Samo par nedelja pre nego što je odlučio da sebi oduzme život na ovaj bizaran način, bio je hapšen u Kolorado Springsu zbog pružanja otpora i kriminalnog ponašanja.