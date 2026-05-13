Kamerom je zabeležen srceparajući trenutak u kojem jedna od žrtava Džefrija Epstajna u suzama otkriva kako se osuđeni seksualni prestupnik hvalio posetama devojaka dok je bio iza rešetaka.

Na uznemirujućem snimku vidi se bivša manekenka kako svedoči pred odborom u Palm Biču, u okviru istrage o postupanju sa Epstajnovim dosijeima. Jedva savladavajući emocije, ispričala je kako ju je sa Epstajnom upoznao njegov dugogodišnji saradnik, Žan-Lik Brunel.

Ovaj francuski modni agent osnovao je agenciju MC2 Model Management uz Epstajnovu finansijsku podršku. Brunel je kasnije pronađen obešen u zatvorskoj ćeliji u Parizu, gde je čekao sopstveno suđenje za silovanje.

Žrtva, identifikovana samo kao Roza, navela je da je imala svega 18 godina kada ju je Brunel 2008. godine doveo iz Uzbekistana u Sjedinjene Američke Države.

Naredne, 2009. godine, Roza je odvedena u Epstajnovu vilu u Palm Biču, u vreme kada je on bio u kućnom pritvoru zbog podvođenja maloletnica.

Zlostavljanje i Epstajnovo hvalisanje

- Epštajn je koristio imena moćnih političara kako bi demonstrirao svoj uticaj. Rekao mi je da je on investitor upravo one agencije koja mi je obećala karijeru. O svom hapšenju je govorio kao da je reč o igri, hvaleći se devojkama koje su ga posećivale u ćeliji i svojim vezama sa vlastima - izjavila je Roza na saslušanju.

Epstajn joj je kasnije ponudio posao u svojoj naučnoj fondaciji kako bi otplatila dug od 10.000 dolara (oko 7.300 funti) koji je imala prema modnoj agenciji.

- Jednog dana, njegov maser me je pozvao u svoju sobu, gde me je Džefri prvi put zlostavljao - prisetila se Roza.

Dodala je da ju je modna agencija preselila u Majami tokom Epštajnovog kućnog pritvora, kako bi mu bila blizu Palm Biča. Povratak u Njujork dozvoljen joj je tek nakon što je on odslužio svoju kaznu.

Posledice objavljivanja dosijea i zaštita moćnika

Godinama kasnije, Roza je prijavila stravično zlostavljanje, ali je pažljivo krila svoj identitet. Međutim, njeno ime je dospelo u javnost tokom kontroverznog i loše izvedenog objavljivanja Epstajnovih sudskih dosijea.

- Jednog jutra sam se probudila i videla da je moje ime spomenuto više od 500 puta. Dok bogati i moćni ostaju zaštićeni redigovanjem dokumenata, moj identitet je bio izložen celom svetu - izjavila je Roza, dodajući: "Mogu samo da zamislim kakve će dugoročne posledice ovo imati na moj život".

Njenu zabrinutost deli i Džena-Liza Džons, još jedna od preživelih žrtava, koja je oštro kritikovala način na koji su dokumenti obelodanjeni.

Ućutkivanje žrtava i potraga za pravdom

Odbor je saslušao i druge svedoke koji su opisali kako je Epstajn navodno koristio pretnje i zastrašivanje da bi ućutkao svoje žrtve. Marija Farmer, koja je još 1996. godine prva prijavila Epštajna za zlostavljanje, izjavila je da su joj "ukradeni" normalan život i karijera.

Postavila je direktno pitanje odboru: "Zašto FBI ne objavi moj kompletan izveštaj? Ispunjavanje građanske dužnosti me je preskupo koštalo".

Kongresmen iz Kalifornije, Robert Garsija, vodeći demokrata u Nadzornom odboru Predstavničkog doma, poručio je: "Ovu istragu donosimo pravo u Epštajnovo i Trampovo dvorište. Niko nije iznad zakona".

Kraj Džefrija Epstajna

Džefri Epštajn je pronađen obešen u svojoj ćeliji u Metropolitanskom popravnom centru na Menhetnu u avgustu 2019. godine, dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Medicinski veštak u Njujorku proglasio je njegovu smrt samoubistvom.

Britanska pripadnica visokog društva, Gislejn Maksvel,jedina je Epstajnova saradnica koja je ikada osuđena i zatvorena zbog saučesništva. Ona je 2022. godine osuđena na 20 godina zatvora zbog posredovanja u trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Žan-Lik Brunel, francuski modni agent optužen za regrutovanje devojaka za Epstajna, takođe je pronađen obešen u svojoj ćeliji u pariskom zatvoru 2022. godine, dok je čekao suđenje za optužbe koje su uključivale silovanje maloletnica.