ULTIMATUM KREMLJA UKRAJINI: Mirovni pregovori mogu da počnu tek kada Zelenski izda naređenje ukrajinskoj vojsci o povlačenju
Prekid vatre u Ukrajini i mirovni pregovori mogući su samo posle povlačenja ukrajinske vojske sa teritorije Donbasa, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.
"Da bi nastupio prekid vatre i otvorio se koridor ka punopravnim mirovnim pregovorima, kao što je o tome već govorio predsednik u junu već pretprošle godine, govoreći pred rukovodećim sastavom Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Zelenski mora da izda naređenje oružanim snagama Ukrajine da prekinu vatru i napuste teritoriju Donbasa, napuste teritoriju ruskih regiona", rekao je on novinarima, odgovarajući na pitanje koje korake, o kojima je Moskva više puta govorila, Kijev treba da preduzme za završetak konflikta.
"U tom trenutku će nastupiti prekid vatre, i strane mogu mirno da se bave pregovorima koji će, inače, neizbežno biti veoma složeni i sadržaće veliki broj važnih detalja", dodao je predstavnik Kremlja.
