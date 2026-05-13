Prekid vatre u Ukrajini i mirovni pregovori mogući su samo posle povlačenja ukrajinske vojske sa teritorije Donbasa, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.

"Da bi nastupio prekid vatre i otvorio se koridor ka punopravnim mirovnim pregovorima, kao što je o tome već govorio predsednik u junu već pretprošle godine, govoreći pred rukovodećim sastavom Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Zelenski mora da izda naređenje oružanim snagama Ukrajine da prekinu vatru i napuste teritoriju Donbasa, napuste teritoriju ruskih regiona", rekao je on novinarima, odgovarajući na pitanje koje korake, o kojima je Moskva više puta govorila, Kijev treba da preduzme za završetak konflikta.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

"U tom trenutku će nastupiti prekid vatre, i strane mogu mirno da se bave pregovorima koji će, inače, neizbežno biti veoma složeni i sadržaće veliki broj važnih detalja", dodao je predstavnik Kremlja.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

