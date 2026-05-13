"Da bi nastupio prekid vatre i otvorio se koridor ka punopravnim mirovnim pregovorima, kao što je o tome već govorio predsednik u junu već pretprošle godine, govoreći pred rukovodećim sastavom Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Zelenski mora da izda naređenje oružanim snagama Ukrajine da prekinu vatru i napuste teritoriju Donbasa, napuste teritoriju ruskih regiona", rekao je on novinarima, odgovarajući na pitanje koje korake, o kojima je Moskva više puta govorila, Kijev treba da preduzme za završetak konflikta.