Knjiga Florijana Tardifa "(Skoro) savršen par" otkriva nepoznate detalje iz života francuskog predsednika Emanuela Makrona i prve dame Brižit.

Makron je navodno 2017. godine, na početku svog prvog predsedničkog mandata rekao: "Ako Brižit bude nesrećna, neću izdržati i upropastiću ovo."

Kako bi sproveo istraživanje, autor je razgovarao sa više od 70 ljudi, uključujući i samu prvu damu, a najviše pažnje privukao je deo o šamaru u avionu.

Prema navodima iz knjige, do situacije u kojoj je Brižit ošamarila Makrona, došlo je kada je Brižit Makron naišla na poruku "koju nikada nije trebalo da pročita".

Izbila je svađa, duža i intenzivnija nego obično. Scena se odvija u prednjem delu aviona koji ih vodi u jugoistočnu Aziju. Kraj maja je 2025. I za nekoliko minuta, ova bračna svađa će postati javno poznata.

Jedan od pomoćnika je mislio da je incident završen. On otvara vrata aviona. U istom trenutku, ruka prve dame ide ka licu predsednika Francuske. Sve je snimljeno kamerom Asošijejted presa.

"Teško je videti bilo šta drugo sem šamara", kasnije je rekla bivša savetnica Jelisejske palate.

"Nije jednostavno, jer zalazimo u njihove privatne živote. Ali smatrali smo da je to neophodno", dodala je.

Makron razmenjivao poruke sa iranskom glumicom

To im je omogućilo pomoćnicima i savetnicima da spreče svaku delikatnu situaciju pre nego što pređe prag privatne sfere.

Međutim, ovog puta, ono što je povredilo Brižit nije bio toliko sadržaj poruke koliko ono što je implicirala: mogućnost.

"Osećala se izbrisano. I to od strane mnogo mlađe žene", rekla je autoru knjige jedna prijateljica Brižit Makron koja je želela da ostane anonimna.

U pitanju je Golšifteh Farahani, francusko-iranska glumica u egzilu.

Mnoge "zvanične verzije" incidenta na izlazu sa A330, koje su se široko rasprostranile, nisu se poklapale.

"Bila sam veoma umorna. Tokom leta je bilo mnogo turbulencija, što me je držalo budnom. U tom trenutku, nisam želela da izađem iz aviona. Pokušao je da me nasmeje, dao mi je vode, a ja sam ga odgurnula", rekla je kasnije Brižit Makron.