Izraelci su danas dronovima pogodili tri vozila na glavnom autoputu južno od Bejruta, poginulo je osmoro ljudi, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Naveli su da je među njima jedna žena i njeno dvoje dece.

Izraelska vojska je navela da je napala infrastrukturu Hezbolaha u više područja u južnom Libanu, nekoliko sati nakon što je stanovnicima šest sela naloženo da se evakuišu.

Liban i Izrael trebalo bi sutra da održe još jedan krug direktnih razgovora u Vašingtonu. Administracija predsednika SAD Donalda Trampa pokušava da posreduje između dve zemlje koje su u ratu još od osnivanja Izraela 1948. godine.

Ministarstvo zdravlja potvrdilo u saopštenju da su se dogodila tri napada, ali nije navelo koliko je ljudi bilo u vozilima.Libanski ministar zdravlja Rakan Naseredin juče je rekao da je od početka primirja 380 osoba ubijeno, a 1.122 ranjene.

Time je ukupan broj stradalih od početka rata porastao na 2.882, uz 8.786 ranjenih.