TRAMP SLETEO U KINU, OBJAVLJEN SNIMAK, SVE JE POD KONAC! Postrojeni GARDISTI ga dočekali na aerodromu u Pekingu, ključni sastanak sa Sijem sutra (FOTO/VIDEO)
Američkog predsednika, Donalda Trampa je dočekao Han Ženg, potpredsednik Kine, i drugi zvaničnici, uključujući ambasadora SAD u Kini Dejvida Perdjua, njegovog kolegu kineskog ambasadora u SAD Sje Fenga i izvršnog zamenika ministra spoljnih poslova Kine, Ma Džaoksua, navodi se u saopštenju Bele kuće.
Trampa dočekuje 300 mladića u plavo-belim uniformama koji marširaju pistom sa kineskim zastavama, zajedno sa vojnom počasnom gardom i vojnim orkestrom. Kineski lider Si Đinping će zvanično dočekati Trampa u četvrtak ujutru po lokalnom vremenu.
Lideri dve najveće svetske ekonomije trebalo bi da se sastanu u četvrtak i petak tokom Trampove prve posete Kini od 2017. godine, a očekuje se da će razgovori biti fokusirani na trgovinu, Tajvan, veštačku inteligenciju i rat sa Iranom.
Samit Tramp-Si predstavlja sastanak na visokom nivou između dvojice lidera u Pekingu, dok se dve najveće svetske ekonomije suočavaju sa rastućim tenzijama oko trgovine, tehnologije, Tajvana i rata sa Iranom.
Samit je posebno značajan jer će Tramp biti prvi američki lider koji je posetio Kinu posle skoro jedne decenije, a razgovori se održavaju u trenutku pojačane geopolitičke i ekonomske neizvesnosti.
Sve što treba da znate o Trampovoj poseti Kini pročitajte OVDE.
(Kurir.rs)