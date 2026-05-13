Slušaj vest

Američkog predsednika, Donalda Trampa je dočekao Han Ženg, potpredsednik Kine, i drugi zvaničnici, uključujući ambasadora SAD u Kini Dejvida Perdjua, njegovog kolegu kineskog ambasadora u SAD Sje Fenga i izvršnog zamenika ministra spoljnih poslova Kine, Ma Džaoksua, navodi se u saopštenju Bele kuće.

1/19 Vidi galeriju Donald Tramp u poseti Kini, doček na aerodromu u Pekingu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Trampa dočekuje 300 mladića u plavo-belim uniformama koji marširaju pistom sa kineskim zastavama, zajedno sa vojnom počasnom gardom i vojnim orkestrom. Kineski lider Si Đinping će zvanično dočekati Trampa u četvrtak ujutru po lokalnom vremenu.

Lideri dve najveće svetske ekonomije trebalo bi da se sastanu u četvrtak i petak tokom Trampove prve posete Kini od 2017. godine, a očekuje se da će razgovori biti fokusirani na trgovinu, Tajvan, veštačku inteligenciju i rat sa Iranom.

Samit Tramp-Si predstavlja sastanak na visokom nivou između dvojice lidera u Pekingu, dok se dve najveće svetske ekonomije suočavaju sa rastućim tenzijama oko trgovine, tehnologije, Tajvana i rata sa Iranom.

Samit je posebno značajan jer će Tramp biti prvi američki lider koji je posetio Kinu posle skoro jedne decenije, a razgovori se održavaju u trenutku pojačane geopolitičke i ekonomske neizvesnosti.

Sve što treba da znate o Trampovoj poseti Kini pročitajte OVDE.