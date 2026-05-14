Peter Mađar objavio je da se neće useliti u zvaničnu vladinu rezidenciju, te da ostaje u kući gde su mu deca
Planeta
"NEĆU SE USELITI U VLADINU REZIDENCIJU" Mađar šokirao sve novom odlukom, otkrio i RAZLOG - novi premijer uvodi značajne promene u svoju kancelariju (FOTO)
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Novi mađarski premijer Peter Mađar je na platformi X objavio da planira da uvede značajne promene u protokol svoje kancelarije.
Objavio je fotografiju sa porukom da će kao svoje zvanično premijersko vozilo koristiti istu Škodu Superb koju je koristio za obilazak zemlje tokom predizborne kampanje.
Pored skromnijeg voznog parka, Mađar je takođe objavio da se neće useliti u zvaničnu vladinu rezidenciju.
- Ostajem u kući u kojoj su mi deca - rekao je Mađar u objavi na Fejsbuku, prenosi MTI.
(Kurir.rs)
Reaguj
Komentariši