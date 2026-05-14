Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Novi mađarski premijer Peter Mađar je na platformi X objavio da planira da uvede značajne promene u protokol svoje kancelarije.

Objavio je fotografiju sa porukom da će kao svoje zvanično premijersko vozilo koristiti istu Škodu Superb koju je koristio za obilazak zemlje tokom predizborne kampanje.

Pored skromnijeg voznog parka, Mađar je takođe objavio da se neće useliti u zvaničnu vladinu rezidenciju.

- Ostajem u kući u kojoj su mi deca - rekao je Mađar u objavi na Fejsbuku, prenosi MTI.