Slušaj vest

Novi mađarski premijer Peter Mađar je na platformi X objavio da planira da uvede značajne promene u protokol svoje kancelarije.

Objavio je fotografiju sa porukom da će kao svoje zvanično premijersko vozilo koristiti istu Škodu Superb koju je koristio za obilazak zemlje tokom predizborne kampanje.

Pored skromnijeg voznog parka, Mađar je takođe objavio da se neće useliti u zvaničnu vladinu rezidenciju.

- Ostajem u kući u kojoj su mi deca - rekao je Mađar u objavi na Fejsbuku, prenosi MTI.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaPETER MAĐAR POLOŽIO ZAKLETVU! Zvanično postao premijer Mađarske, ovo su njegove prve reči po stupanju na dužnost (FOTO/VIDEO)
102 AP Denes Erdos.jpg
Planeta"IZDAO JE NAŠE INTERESE" Peter Mađar ne podržava Sijarta za potpredsednika parlamenta
x AP Darko Bandic.jpg
PlanetaOVO NIJE VIĐENO OD 2012. GODINE: Peter Mađar saopštio čija zastava će se ponovo vijoriti na zgradi mađarskog parlamenta!
Peter Mađar
PlanetaPETER MAĐAR "VRAĆA" AUSTROUGARSKU MONARHIJU! Budući premijer želi da napravi NOVI SAVEZ: "Verujem da je ovo u interesu svake zemlje"
Peter Mađar Austrougarska