Pucnji su se čuli unutar parlamenta Filipina dok je oko zgrade izbio haos u iščekivanju hapšenja visokog senatora. Senator Ronald dela Rosa sklonio se u svoju kancelariju u ponedeljak, nakon što je Međunarodni krivični sud (MKS) potvrdio da traži njegovo hapšenje zbog optužbi za zločine protiv čovečnosti.

Nije odmah razjašnjeno ko je ispalio hice, ali je sekretar Senata Mark Llandro Mendoza rekao da nema žrtava.

"Situacija se i dalje procenjuje nakon što je neutvrđen broj pripadnika snaga bezbednosti pokušao da uđe u zgradu", izjavio je on.

Nadgledao "rat protiv droge"

Ovaj šezdesetčetvorogodišnjak bio je šef policije koji je nadgledao smrtonosni "rat protiv droge" bivšeg filipinskog predsednika Rodriga Dutertea. Tokom žestokog obračuna ubijene su hiljade navodnih dilera droge, dok su grupe za ljudska prava optužile policiju za sistematska ubistva i prikrivanje dokaza.

Policija je odbacila ove optužbe, tvrdeći da je više od 6.000 ubijenih u operacijama bilo naoružano i da su se opirali hapšenju.

Verovalo se da je hapšenje Dela Rose neizbežno, a on je pozvao javnost da izađe i blokira njegovo privođenje u Senatu. Video snimak prikazan tokom sednice Senata zabeležio je Ronalda dela Rosu kako beži od filipinskih agenata.

Senat je u sredu bio pod jakom stražom, sa redovima policije raspoređenim da održavaju mir dok su se demonstranti okupljali, od kojih su neki tražili hapšenje Dela Rose, koji je na Filipinima poznat i kao "Bato".

"Apelujem na vas, nadam se da mi možete pomoći", rekao je Dela Rosa u video snimku objavljenom na Fejsbuku. "Ne dozvolite da još jedan Filipinac bude odveden u Hag."