Slušaj vest

Viši tehnološki savetnik za ratovanje dronovima pri ukrajinskom Ministarstvu odbrane u ponedeljak je objavio fotografije i video-snimke NLO-a koje su uočile ukrajinske vojne snage, a koji su bili slični onima koje je Pentagon objavio prošle nedelje.

Serhij Beskrestnov, poznat pod nadimkom "Fleš", viši savetnik za tehnologiju i ratovanje dronovima pri ukrajinskom Ministarstvu odbrane, u ponedeljak je objavio fotografije i video-snimak NLO-a koji su uočile ukrajinske vojne snage.

Beskrestnov, vodeći ukrajinski stručnjak za dronove i elektronsko ratovanje, potvrdio je da se viđenje dogodilo u maju 2025. godine i da je vlada bila upoznata sa svim, piše "Kijev post".

Jednominutni crno-beli infracrveni video prikazuje zaobljeni objekat sa vidljivim izvorom toplote u sredini i šest oštro zašiljenih krakova koji izlaze iz glavnog tela u obliku spljoštene sfere.

Iza objekta vidi se trag, odnosno oblak topliji od noćnog vazduha. Snimak je napravio pilot Snaga za bespilotne sisteme tokom borbenih operacija.

Objekat je uočen u maju prošle godine tokom borbenih operacija na visini od 800 metara, a snimak prikazuje kako sporo lebdi i ne reaguje na prisustvo drona, piše "Kijev post".

Vodeći ukrajinski mediji potvrdili su autentičnost snimaka sa borbenih dronova, ali niko ne sugeriše da je reč o vanzemaljskim objektima. Ukrajina proučava NLO prvenstveno zbog mogućnosti da se iza tog termina krije novo rusko oružje, izvestila je novinska agencija UNIAN.

Beskrestnov kaže da je proučavanje NLO postalo vojni zadatak.

- Od početka rata, proučavanje NLO-a u našem vazdušnom prostoru postalo je više vojni nego civilni zadatak. Oružane snage Ukrajine čak imaju i poseban, detaljan dokument o NLO-ima koje su videle ukrajinske jedinice, a odobrio ga je vrhovni komandant - napisao je Beskrestnov na Telegramu.

Pozvao je civile i vojnike da vlastima odmah prijave svako viđenje NLO-a jer bi moglo da se radi o tajnom sistemu Kremlja za koji ukrajinske snage još ne znaju.

- Zato se ovim pitanjima ne bave samo SAD, jer ono što može izgledati kao NLO zapravo može biti skriveno novo oružje našeg neprijatelja - poručio je.

Slične objekte uočio i Pentagon

Beskrestnovljeva objava usledila je nakon što je Pentagon 8. maja deklasifikovao nove video-snimke i fotografije NLO-a koje su američke vojne i državne agencije posmatrale širom sveta, a neki zapisi datiraju još iz četrdesetih godina prošlog veka.

Ukrajinski NLO u pojedinim aspektima podseća na objekat u obliku zvezde koji su američke snage snimile na Bliskom istoku 2013. godine.

Na tom infracrvenom snimku Pentagona, koji traje skoro dva minuta, vidi se objekat sa četiri velika i četiri mala šiljka. Za razliku od ukrajinskog NLO-a, njegovo glavno telo je savršeno sferično i sadrži hladne tačke.

Toplotni trag iza objekta snimljenog u Ukrajini gušći je i talasastiji, dok je na američkom snimku tanak i ne raspršuje se.

Rusija od jeseni 2022. sistematski bombarduje Ukrajinu krstarećim, balističkim i hipersoničnim projektilima, klizećim bombama i bespilotnim letelicama "šahed".

Zbog nedostatka američkih presretača, ukrajinska protivvazdušna odbrana razvila je sopstvenu mrežu koja kombinuje domaće akustične senzore, dronove-presretače, borbene avione, pa čak i poljoprivredne avione naoružane sačmaricama.

Ta kombinovana odbrana od sredine 2025. obara između 80 i 90 odsto ruskih projektila.

Ukrajinska nacionalna mreža za nadzor vazdušnog prostora izuzetno je razvijena. Izveštaji o neidentifikovanim letećim objektima su česti, ali se gotovo uvek naknadno utvrdi da je reč o ruskom oružju.