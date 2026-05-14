JEVREJSKI DOSELJENICI UPALI U JOSIFOVU GROBNICU: To je za njih sveto mesto, štitila ih izraelska vojska! (VIDEO)
Izraelski doseljenici su juče ujutru upali u Josifovu grobnicu istočno od Nablusana severu okupirane Zapadne obalepod zaštitom velikih snaga izraelske vojske, rekli su lokalni izvori. Desetine doseljenika stigle su na lokalitet u pratnji izraelskih vojnika kako bi obavili verske obrede.
Izraelske snage bile su raspoređene oko lokaliteta i zatvorile su nekoliko puteva u tom području pre nego što su počele da se povlače oko 7:30 sati po lokalnom vremenu.
U međuvremenu je Uprava za obrazovanje u Nablusu odložila početak nastave do 8:30 sati zbog upada i pratećih vojnih mera. Josifov grob nalazi se na istočnoj periferiji Nablusa, u području pod palestinskom kontrolom i jedno je od najnapetijih mesta na Zapadnoj obali.
Od izraelske okupacije Zapadne obale 1967. godine Jevreji tvrde da je reč o svetom verskom mestu i veruju da su tamo sahranjeni posmrtni ostaci starozavetnog proroka Josifa, sina Jakovljevog.
Istoričari i arheolozi, međutim, nemaju čvrste dokaze da je upravo tamo zaista sahranjen biblijski Josif. Današnja građevina potiče iz osmanskog perioda.
Palestinci osporavaju isključivo jevrejsko svojatanje lokacije, a deo njih smatra da je reč o muslimanskom svetilištu posvećenom lokalnom šeiku.
Iako je lokalitet administrativno pod Palestinskom upravom, doseljenici gotovo svake nedelje, često noću, upadaju na to mesto pod zaštitom izraelske vojske.