Slušaj vest

Izraelski doseljenici su juče ujutru upali u Josifovu grobnicu istočno od Nablusana severu okupirane Zapadne obalepod zaštitom velikih snaga izraelske vojske, rekli su lokalni izvori. Desetine doseljenika stigle su na lokalitet u pratnji izraelskih vojnika kako bi obavili verske obrede.

Izraelske snage bile su raspoređene oko lokaliteta i zatvorile su nekoliko puteva u tom području pre nego što su počele da se povlače oko 7:30 sati po lokalnom vremenu.

U međuvremenu je Uprava za obrazovanje u Nablusu odložila početak nastave do 8:30 sati zbog upada i pratećih vojnih mera. Josifov grob nalazi se na istočnoj periferiji Nablusa, u području pod palestinskom kontrolom i jedno je od najnapetijih mesta na Zapadnoj obali.

Od izraelske okupacije Zapadne obale 1967. godine Jevreji tvrde da je reč o svetom verskom mestu i veruju da su tamo sahranjeni posmrtni ostaci starozavetnog proroka Josifa, sina Jakovljevog.

Istoričari i arheolozi, međutim, nemaju čvrste dokaze da je upravo tamo zaista sahranjen biblijski Josif. Današnja građevina potiče iz osmanskog perioda.

Palestinci osporavaju isključivo jevrejsko svojatanje lokacije, a deo njih smatra da je reč o muslimanskom svetilištu posvećenom lokalnom šeiku.

Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Iako je lokalitet administrativno pod Palestinskom upravom, doseljenici gotovo svake nedelje, često noću, upadaju na to mesto pod zaštitom izraelske vojske.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaSAUDIJSKA ARABIJA IZVELA TAJNE NAPADE NA IRAN! Pored Emirata i Rijad žestoko uzvratio Teheranu?! "Kraljevina je izbegla vatru uništenja"
saudijska-arabija-iran-zastave.jpg
PlanetaSTRAŠNI ZLOČINI HAMASA: Objavljeni potresni detalji o sistematskom i rasprostranjenom nasilju tokom najsmrtonosnijeg dana u istoriji Izraela
shutterstock_1556569037.jpg
Planeta"UBILI SMO VIŠE OD 350 HEZBOLAHOVIH BORACA!" Izraelska vojska dodaje da je ciljala više od 1.100 meta
x04 EPA Alaa Badarneh.jpg
PlanetaIZRAELSKI VOJNICI NASTAVLJAJU DA SKRNAVE HRIŠĆANSKE SVETINJE! Pogledajte šta rade sa kipovima Device Marije u južnom Libanu, dva snimka (FOTO/VIDEO)
Liban Izrael Hrišćanstvo Bliski istok