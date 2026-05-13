Više od 1.700 putnika i članova posade zadržano je na kruzeru usidrenom u francuskoj luci Bordo usled izbijanja epidemije gastroenteritisa (stomačnog virusa), nakon što je tokom krstarenja prijavljena i smrt 92-godišnjeg muškarca.

Francuske zdravstvene vlasti sprovode hitna testiranja na norovirus među pedesetak obolelih, a putnicima je privremeno zabranjeno iskrcavanje.

Brod „Ambišn” (Ambition), kojim upravlja kompanija "Ambasador kruz lajn" (Ambassador Cruise Line), krenuo je na četrnaestodnevno krstarenje obalama zapadne Francuske i Španije.

Njegova ruta obuhvatala je Šetlandska ostrva, Belfast, Liverpul, Brest i Bordo, odakle je trebalo da nastavi putovanje ka Španiji.

Na kruzeru se nalazi više od 1.700 ljudi, tačnije 1.187 putnika (uglavnom iz Velike Britanije i Irske) i 514 članova posade.

Problemi su počeli nedugo nakon što je brod isplovio iz Liverpula, kada je više osoba počelo da prijavljuje stomačne tegobe i simptome koji odgovaraju gastrointestinalnim bolestima, odnosno infekciji norovirusom.

Smrtni slučaj tokom plovidbe

Ranije ove nedelje, tokom krstarenja, preminuo je 92-godišnji putnik. Kompanija "Ambasador kruz lajn" je potvrdila ovaj tragičan događaj za britanski Gardijan, ali su istakli da muškarac u tom trenutku nije prijavio nikakve simptome stomačnog virusa. Tačan uzrok njegove smrti još uvek nije utvrđen.

Iz kompanije su dodali da pružaju svu neophodnu podršku prijateljima i porodici preminulog, uz izraze najiskrenijeg saučešća.

Kruzer "Ambišn" Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP / Profimedia

Usidrenje u Bordou i intervencija vlasti

Kada je kruzer stigao u Bordo, broj obolelih je porastao na oko pedeset. Trenutno se beleži 49 aktivnih slučajeva stomačne bakterije među putnicima i posadom, što čini nešto manje od 3% ukupne populacije na brodu.

Ovakva situacija podstakla je francuske zdravstvene vlasti da hitno intervenišu. Zatražen je rutinski pregled zdravstvene evidencije broda, a uzorci su poslati na testiranje u Univerzitetsku bolnicu u Bordou. Za obradu rezultata potrebno je najmanje šest sati.

Ipak, situacija na samom brodu deluje mirno. Novinar agencije AFP izvestio je da u sredu oko usidrenog kruzera nisu bile postavljene nikakve posebne bezbednosne mere, a putnici su viđeni kako sa palube opušteno fotografišu francuski grad.

Reakcija kompanije i dalji koraci

Operater krstarenja naglasio je da ovaj problem shvata "izuzetno ozbiljno" i preduzeo je sledeće korake:

Uvedene su rigoroznije mere sanitacije i prevencije širom broda.

Planirane dnevne aktivnosti i izleti su otkazani, a svi putnici će dobiti potpuni povraćaj novca.

Gostima će biti dozvoljeno da napuste brod tek kada zdravstvene vlasti daju zvanično odobrenje.