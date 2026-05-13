1.700 LJUDI ZAROBLJENO NA BRODU USIDRENOM U EVROPSKOJ LUCI! Drama na kruzeru, izbila nova epidemija - jedan putnik preminuo tokom plovidbe (FOTO/VIDEO)
Više od 1.700 putnika i članova posade zadržano je na kruzeru usidrenom u francuskoj luci Bordo usled izbijanja epidemije gastroenteritisa (stomačnog virusa), nakon što je tokom krstarenja prijavljena i smrt 92-godišnjeg muškarca.
Francuske zdravstvene vlasti sprovode hitna testiranja na norovirus među pedesetak obolelih, a putnicima je privremeno zabranjeno iskrcavanje.
Brod „Ambišn” (Ambition), kojim upravlja kompanija "Ambasador kruz lajn" (Ambassador Cruise Line), krenuo je na četrnaestodnevno krstarenje obalama zapadne Francuske i Španije.
Njegova ruta obuhvatala je Šetlandska ostrva, Belfast, Liverpul, Brest i Bordo, odakle je trebalo da nastavi putovanje ka Španiji.
Na kruzeru se nalazi više od 1.700 ljudi, tačnije 1.187 putnika (uglavnom iz Velike Britanije i Irske) i 514 članova posade.
Problemi su počeli nedugo nakon što je brod isplovio iz Liverpula, kada je više osoba počelo da prijavljuje stomačne tegobe i simptome koji odgovaraju gastrointestinalnim bolestima, odnosno infekciji norovirusom.
Smrtni slučaj tokom plovidbe
Ranije ove nedelje, tokom krstarenja, preminuo je 92-godišnji putnik. Kompanija "Ambasador kruz lajn" je potvrdila ovaj tragičan događaj za britanski Gardijan, ali su istakli da muškarac u tom trenutku nije prijavio nikakve simptome stomačnog virusa. Tačan uzrok njegove smrti još uvek nije utvrđen.
Iz kompanije su dodali da pružaju svu neophodnu podršku prijateljima i porodici preminulog, uz izraze najiskrenijeg saučešća.
Usidrenje u Bordou i intervencija vlasti
Kada je kruzer stigao u Bordo, broj obolelih je porastao na oko pedeset. Trenutno se beleži 49 aktivnih slučajeva stomačne bakterije među putnicima i posadom, što čini nešto manje od 3% ukupne populacije na brodu.
Ovakva situacija podstakla je francuske zdravstvene vlasti da hitno intervenišu. Zatražen je rutinski pregled zdravstvene evidencije broda, a uzorci su poslati na testiranje u Univerzitetsku bolnicu u Bordou. Za obradu rezultata potrebno je najmanje šest sati.
Ipak, situacija na samom brodu deluje mirno. Novinar agencije AFP izvestio je da u sredu oko usidrenog kruzera nisu bile postavljene nikakve posebne bezbednosne mere, a putnici su viđeni kako sa palube opušteno fotografišu francuski grad.
Reakcija kompanije i dalji koraci
Operater krstarenja naglasio je da ovaj problem shvata "izuzetno ozbiljno" i preduzeo je sledeće korake:
Uvedene su rigoroznije mere sanitacije i prevencije širom broda.
Planirane dnevne aktivnosti i izleti su otkazani, a svi putnici će dobiti potpuni povraćaj novca.
Gostima će biti dozvoljeno da napuste brod tek kada zdravstvene vlasti daju zvanično odobrenje.
Zvaničnici su takođe naglasili da se veruje da ova gastrointestinalna infekcija nije ni na koji način povezana sa nedavnom epidemijom hantavirusa.
(Kurir.rs/Gardijan)