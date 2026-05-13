Predsednik SAD Donald Tramp ostavio je tajna uputstva za zamenika Džej Di Vensa u Ovalnom kabinetu, koja se smeju otvoriti samo u slučaju predsednikove smrti.

Zvaničnik za borbu protiv terorizma Sebastijan Gorka izjavio je za Njujork Post da će "precizna uputstva" biti uručena Vensu ako bude morao da nasledi Trampa tokom njegovog drugog mandata.

Vens će takođe dobiti rukom pisano pismo, skriveno u fioci pisaćeg stola "Rezolut", u kojem su navedena pravila za osvetu u slučaju da predsednik bude ubijen.

Donald Tramp na samitu Inicijative za buduća ulaganja u Majamiju

Tramp je preživeo više pokušaja atentata i suočava se sa pretnjama iranskog režima. Gorka je naveo da postoje protokoli u slučaju da Kina ili neki drugi strani akter uspe da ga "ukloni". Tramp je u januaru izjavio da je ostavio instrukcije da Iran bude "sravnjen sa zemljom" ako ga ubiju.

Strah od trovanja u Kini

Predsednik je upravo sleteo u Kinu, ključnu saveznicu Irana, gde vlada visok nivo bezbednosti. Gorka je sugerisao da bi Kina mogla da naudi Trampu tako što bi "ubacila nešto u vazduh što bi ga razbolelo 30 dana kasnije".

Ipak, Gorka je dodao da se ne plaši da će Kina zaista nešto pokušati jer bi to ugrozilo njihovo međunarodno priznanje, zaključivši da je predsednik veoma bezbedan.

Donald Tramp u poseti Kini, doček na aerodromu u Pekingu

Dok Tramp boravi u Pekingu sa diplomatskim savetnicima i tehnološkim milijarderima, potpredsednik Vens će ostati u Sjedinjenim Američkim Državama tokom trajanja samita.

Bezbednost predsednika ponovo je u fokusu nakon prošlomesečnog incidenta kada je naoružani napadač pokušao da probije tajnu službu tokom večere dopisnika Bele kuće.

