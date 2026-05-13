NEOBIČNO
DA LI STE VIDELI NEKAD PIJANU SRNU? Policija upozorava vozače na "opasnost na putu"! (VIDEO)
Policija u Francuskoj upozorava vozače u seoskim područjima da budu na oprezu zbog "pijanih" srna.
Na video snimku koji je policija departmana Saon i Loar objavila na Fejsbuku, vidi se životinja koja trči u krug, skače i pada na zemlju.
Francuska policija je objasnila da tokom leta neke životinje mogu konzumirati pupoljke, fermentisano voće ili biljke u raspadanju, što bi mogao biti razlog za "nepredvidivo" ponašanje.
Izdali su upozorenje vozačima da budu dodatno oprezni dok prolaze kroz šumovita područja kako bi izbegli nesreće.
(Kurir.rs/Independent/P.V.)
