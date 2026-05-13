Policija u Francuskoj upozorava vozače u seoskim područjima da budu na oprezu zbog "pijanih" srna.

Na video snimku koji je policija departmana Saon i Loar objavila na Fejsbuku, vidi se životinja koja trči u krug, skače i pada na zemlju.

Francuska policija je objasnila da tokom leta neke životinje mogu konzumirati pupoljke, fermentisano voće ili biljke u raspadanju, što bi mogao biti razlog za "nepredvidivo" ponašanje.