Nasilnik koji je godinama zlostavljao svoju verenicu, pre nego što ju je tragično naveo da sebi oduzme život, suočio se sa produžetkom zatvorske kazne. Razlog za ovu odluku leži u šokantnom otkriću: njegova nova partnerka tajno ga je podučavala kako da odglumi suze i pokajanje pred sudom.

Rajan Velings (31) već služi kaznu od šest i po godina zatvora, izrečenu u januaru 2025. godine, zbog brutalnog i kontrolišućeg porodičnog nasilja nad mladom majkom Kijenom Doz (23).

Međutim, sada mu je kazna uvećana za dodatnih sedam meseci zbog nepoštovanja suda. Istraga je pokazala da je Velings tokom sudskog procesa ignorisao zabrane i o detaljima slučaja komunicirao sa svojom majkom, Lizom Grin, i novom devojkom, Emom Kroft. Upravo mu je Kroftova davala instrukcije kako da ostavi utisak čoveka shrvanog emocijama.

Tragičan kraj Kijene Doz i istorijski sudski proces

Njegova bivša partnerka, Kijena Doz, oduzela je sebi život 22. jula 2022. godine. U duboko potresnoj oproštajnoj poruci, nesrećna žena je napisala da ju je Velings doslovno "ubio", dodajući: "Uništio mi je svaki delić snage koji mi je preostao. Nisam ovo zaslužila. Nisam ovo tražila".

Ovaj slučaj je pokrenuo žustru nacionalnu debatu, a Velings je postao prvi optuženi u Engleskoj koji se suočio sa suđenjem za nezakonito ubistvo svoje partnerke usled porodičnog nasilja, nakon njenog samoubistva.

Iako je Velings, inače pejzažni arhitekta, osuđen za fizički napad i prinudno, kontrolišuće ponašanje, na kraju je oslobođen optužbi za ubistvo iz nehata.

"Lekcije" iz glume i ometanje pravde

Uprkos jasnim sudskim zabranama, u avgustu prošle godine Velings, njegova majka i nova devojka uhapšeni su pod sumnjom da su ometali pravdu.

Na suđenju pred Krunskim sudom u Prestonu, otkriveno je da su Ema Kroft (29) i majka Liza Grin (52) putem telefona "trenirale" Velingsa kako da svedoči. Iako je kao zatvorenik imao pravo na kontakt sa porodicom, zakonom mu je bilo strogo zabranjeno da razgovara o detaljima iskaza.

Tužilaštvo je došlo do snimaka razgovora na kojima se jasno čuje kako Kroftova savetuje Velingsa: "Poslušaj ovaj savet. Reci koliko ti je žao i kako se kaješ zbog svojih postupaka. Slobodno pokaži emocije; ako osetiš potrebu da zaplačeš, pusti suze".

Narednih dana, Velings je na sudu zaista zaplakao dok je davao iskaz. Kroftova ga je dodatno savetovala da sukobe sa Kijenom predstavi kao posledicu njenih „problema sa mentalnim zdravljem“, uz opasku: „Ne zaboravi da stalno potenciraš samoodbranu.“

Zbog ovog flagrantnog kršenja sudskih naredbi i ometanja pravde, Kroft i Grin su osuđene na uslovne kazne od šest meseci zatvora, sa rokom provere od 20 meseci. Sudija Robert Altam nazvao je njihov postupak „ozbiljnim mešanjem u pravičnost i integritet sudskog procesa“.

Brutalno je maltretirao dok se nije ubila

Tokom prvobitnog suđenja, javnost je svedočila zastrašujućim detaljima Velingsovog zlostavljanja.

On je Kijenu besomučno tukao dok je nosila njegovo dete. Pretio je da će je udaviti u kadi, izbiti joj zube i unakaziti joj lice kiselinom, uz hvalisanje da je "udariti nju isto što i udariti muškarca". Jednom prilikom ju je naterao da gurne glavu pod vodu uz reči: "Reci zbogom svojoj bebi".

Samo jedanaest dana pre njene smrti, udario ju je o radijator takvom silinom da ga je iščupao iz zida, a zatim joj zalupio vrata pred licem, ostavivši je bez svesti u lokvi krvi. Uprkos tome što je policiju zvala najmanje pet puta, strah od nasilnika često ju je sprečavao da ga zvanično goni, te bi iz straha umanjivala ozbiljnost napada.

Slomljena bolom, ova mlada žena je 22. jula 2022. godine ostavila svoju devetomesečnu ćerku kod prijateljice i uputila se ka železničkoj pruzi, gde je oduzela sebi život. Njena poslednja poruka odzvanja kao bolan krik:

"Kraj. Borila sam se žestoko i dugo. Prošla sam kroz bol koji niko nije mogao ni da zamisli... Nadam se da će moj život spasiti bar jedan tuđi, tako što će policija ubuduće delovati brže. Ne dozvolite nasilnicima da žive slobodno".

Ćerki je posvetila poslednje reči ljubavi: "Svet mi je okrenuo leđa... Mnogo mi je žao što sam morala da odem i što te napuštam. Imala sam snove i budućnost, ali to mi je oduzeto".

Odsustvo pokajanja i osuda javnosti

Kao krajnju uvredu sećanju na Kijenu i njenu porodicu, Velings je, bez trunke stvarnog kajanja, poslao poljubac svojoj novoj devojci, Emi Kroft, iz optuženičke klupe dok mu je izricana presuda. Mediji su ubrzo otkrili da je Velings, u pismu koje je predao majci, čak i zaprosio Kroftovu pre odluke porote.

Iako je pritisak javnosti i negativan publicitet primorao Emu da dâ otkaz u kozmetičkom salonu u Blekpulu, ona je šokirala svoje poznanike odlukom da ostane uz Velingsa.

Prihvatila je njegovu prosidbu i zavetovala se da će ga čekati dok ne izađe na slobodu. Prijatelji su izjavili da je ona "potpuno zaslepljena" i da poriče njegovu mračnu stranu, naivno verujući da ostali "ne poznaju pravog Rajana".