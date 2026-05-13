Slušaj vest

Iran je pogubio Ehsana Afrašteha (32), osuđenog za špijunažu za izraelsku obaveštajnu agenciju Mosad, nakon što je Vrhovni sud potvrdio njegovu smrtnu kaznu.

Iranski državni mediji su izvestili da je pogubljenje usledilo nakon konačne odluke Vrhovnog suda. Iranski mediji su izvestile da je Afrašteh proglašen krivim za saradnju sa Mosadom.

Prema dostupnim informacijama, Afrašteh je uhapšen 2024. godine, dok je osuđen na smrt 2025. godine nakon suđenja na kojem je optužen za špijunažu i obaveštajnu saradnju sa Izraelom. Iranski mediji su tvrdili da je pogubljenje izvršeno vešanjem.

Grupa za ljudska prava HRANA saopštila je da je optuženi navodno dao priznanja dobijena pod pritiskom.