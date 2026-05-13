Mobilni kompleksi sa balističkim nenuklearnim raketama efikasno su korišćeni tokom specijalne vojne operacije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

"Napomenuću da mobilni kompleksi sa balističkim nenuklearnim raketama koje ste stvorili takođe drže dežurstvo i efikasno su primenjivani u borbenim uslovima tokom specijalne vojne operacije", rekao je Putin.

Vladimir Putin Foto: HOGP/Russian Presidential Press Offic

Predsednik Rusije je danas posetio Moskovski institut toplotne tehnike (MIT) i odlikovao kolektiv instituta ordenom "Za dostojanstven rad".

Stubovi nuklearne trijade

Putin je istakao da je MIT danas vodeći domaći projektant raketno-nuklearnih sistema na čvrsto gorivo, kako onih sa kopnenim, tako i onih sa morskim baziranjem.

"Upravo stručnjaci instituta su, u kooperaciji sa drugim odbrambenim preduzećima, stvorili i uveli u naoružanje raketne sisteme strateške namene poznate celom svetu – Topolj-M, Jars i Bulava-30. Oni i danas čine osnovu nuklearne trijade Rusije", naglasio je predsednik.

MIT je jedno od ključnih preduzeća odbrambeno-industrijskog kompleksa Rusije, a trenutno se nalazi pod upravom državne korporacije Roskosmos. Institut je ranije dva puta odlikovan Ordenom Lenjina.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

