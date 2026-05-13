Ruski vojni vrh uverio je Vladimira Putina da može u potpunosti da zauzme Donbas do jeseni, objavio je Financial times, pozivajući se na izvore bliske Kremlju i procene ukrajinske vojne obaveštajne službe.

Prema istom izvoru, takav razvoj događaja bio bi važan za buduće uslove prekida vatre.

List navodi da Putin, u slučaju ruskog zauzimanja Donbasa, namerava da podigne cenu svakog mogućeg primirja. Zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ukrajine Vadim Skibicki upozorio je da bi takav ishod mogao da otvori prostor za nove teritorijalne zahteve, uključujući punu kontrolu nad delovima Zaporoške i Hersonske oblasti koji su i dalje pod kontrolom Ukrajine.

Putin odbacuje zamrzavanje sukoba

Prema izvorima bliskim Putinu, njegova rešenost da zauzme Donbas dodatno je ojačala, iako je ranije razmatrao mogućnost zamrzavanja sukoba duž sadašnje linije fronta. Jedan od sagovornika Financial times tvrdi da je Putinu više puta savetovano da stane na trenutnim položajima, ali da je on odbacivao svaki kompromis.

Isti list dodaje da Kremlj i dalje razmatra kontrolu nad većim delom Ukrajine, uključujući Dnjepar, Kijev i Odesu. Jedan izvor je naveo da je početni plan bio zauzimanje Kijeva i da taj cilj, prema njegovim rečima, nije skinut sa stola.

Pregovori bez pomaka

Sagovornici upoznati sa stavovima obe strane navode da i Moskva i Kijev sumnjaju u nastavak mirovnih razgovora uz posredovanje SAD, čak i nakon okončanja krize na Bliskom istoku. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je 12. maja da nema dogovor sa Putinom o predaji „celog Donbasa“ Rusiji.

Prema Financial tmes, Ukrajina je posle februarske runde pregovora zaključila da je proces u ćorsokaku i nezadovoljna je jer Vašington nije izvršio veći pritisak na Putina. Moskva kao jedan od glavnih uslova za prekid vatre navodi povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke oblasti, dok Kijev predlaže obustavu borbi duž sadašnje linije fronta bez pravnog priznavanja tih teritorija.