Rusija je danas pokrenula masovni kombinovani vazdušni napad na Ukrajinu koristeći novu taktiku sa dronovima "Šahid" kako bi preopteretila ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, piše Kijev Post.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) upozorila je da Moskva prvo lansira ogroman broj bespilotnih letelica sa ciljem "zasićenja" odbrambenih sistema, čime otvaraju put za naknadne udare krstarećim i balističkim projektilima.

Mete su prvenstveno kritična infrastruktura, energetska postrojenja i objekti odbrambene industrije važni za funkcionisanje velikih gradova.

Savetnik ukrajinskog Ministarstva odbrane Serhij Beskrestnov izjavio je da ruske snage šalju dronove u izuzetno gustim formacijama duž granice sa Belorusijom, šaljući letelice doslovno jednu za drugom.

Prema njegovim rečima, neprijatelj neprestano prilagođava taktiku, izviđajući položaje ukrajinskih sistema za elektronsko ratovanje pre samog udara kako bi omogućio dronovima da prodru što dublje ka zapadu zemlje.

"Najjači napad"

Jedan od korisnika na društvenim mrežama je primetio da je ovo "najjači napad na zapad Ukrajine od početka rata":

U ovom masovnom talasu lansirano je ukupno 139 dronova, od kojih je ukrajinska odbrana uspela da neutrališe 111. Ipak, posledice su tragične, naročito u Dnjepropetrovskoj oblasti gde je ubijeno osam osoba, dok je u Rivnenskoj oblasti dvoje ljudi izgubilo život u napadima na stambene objekte.

Širom zemlje, od Odese do Hmeljnickog, zabeležena su ranjavanja civila, požari na stambenim zgradama i velika oštećenja na civilnoj infrastrukturi.

Zbog siline udara i kretanja dronova blizu granice, Poljska je podigla nivo pripravnosti svoje protivvazdušne odbrane i podigla borbene avione kako bi zaštitila sopstveni vazdušni prostor.