MOSKVA UVELA ZABRANU: Velike kazne za objavu tekstova, fotografija i snimaka terorističkih napada i udara dronova
Vlasti Moskve ograničile su objavljivanje tekstova, fotografija i video zapisa o posledicama terorističkih napada, uključujući i rezultate udara bespilotnih letelica, saopšteno je na sajtu gradske skupštine. Ovu odluku donela je gradska Antiteroristička komisija pod izgovorom borbe protiv širenja lažnih vesti.
Ograničenja će važiti do daljeg, a jedini dozvoljeni izvori informacija su Ministarstvo odbrane Rusije, zvanični sajt gradonačelnika i vlade Moskve, kao i blog Sergeja Sobjanjina.
Svim državnim organima, medijima, hitnim službama i građanima zabranjeno je da šire informacije o napadima na teritoriji Moskve pre nego što ih zvanično objave nadležne institucije.
Šta je sve obuhvaćeno zabranom?
Ograničenja se odnose na posledice napada dronovima i drugim sredstvima, kao i na bilo kakve akcije koje nanose štetu zdravlju građana ili imovini, uključujući kritičnu infrastrukturu.
Jedini izuzetak su prijave upućene direktno policiji i hitnim službama, pod uslovom da te prijave nisu javne.
Paprene kazne za prekršioce
Za kršenje ove zabrane predviđene su novčane kazne u skladu sa administrativnim zakonom Moskve:
Građani: od 3.000 do 5.000 rubalja (od 30 do 50 evra).
Zvaničnici: od 30.000 do 50.000 rubalja (od 300 do 500 evra).
Pravna lica: od 50.000 do 200.000 rubalja (od 500 do 2.000 evra).
Ova mera praktično stavlja "informacioni katanac" na sve nezavisne izveštaje sa lica mesta u slučaju novih napada na rusku prestonicu.
(Kurir.rs/Interfax/P.V.)