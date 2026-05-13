Slušaj vest

Eventualni dugotrajan sukob sa Iranom američke poreske obveznike mogao bi da košta najmanje jedan bilion dolara, uprkos tvrdnjama Pentagona da cena tog rata iznosi 29 milijardi dolara, ocenila je ekspert za javne politike sa Harvard Kennedy School Linda Bilmes.

Ona je u objavi na društvenim mrežama upozorila da ratovi gotovo uvek traju duže i koštaju više nego što se prvobitno procenjuje.

"Tokom istorije, oni koji ulaze u ratove imaju tendenciju da budu preoptimistični u pogledu troškova i dužine trajanja sukoba. Na primer, Rusija je mislila da će preuzeti kontrolu nad Ukrajinom za nekoliko nedelja. Predsednik Džordž V. Buš je otpustio svog ekonomskog savetnika Larija Lindzija jer je predvideo da bi rat u Iraku mogao koštati 200 milijardi dolara, a na kraju je koštao 5 biliona dolara", navela je Bilmes.

Foto: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Ona je ukazala da se troškovi dele na kratkoročne, srednjeročne i dugoročne.

Kratkoročni troškovi uključuju municiju, rakete, bombe, presretače, održavanje 2–3 udarne grupe nosača aviona, održavanje osoblja i borbeno dodatke, kao i izgubljena ili uništena sredstva poput borbenih aviona i dronova.

Bilmes ističe da troškovi zamene često budu viši od istorijske vrednosti inventara.

Na primer, krstareća raketa Tomahavk može inicijalno biti procenjena na dva miliona dolara u inventaru, ali njena zamena košta i do 3,5 miliona dolara.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Srednjeročni i dugoročni troškovi rata uključuju popravku objekata tokom u periodu od 4–5 godina, popunu zaliha naprednijim oružanim sistemima i brigu o veteranima koji su možda bili izloženi opasnostima.

"Pored svega toga, tu je i uticaj rastućih cena energenata na globalnu ekonomiju zbog trajnog sukoba", zaključuje Bilmes.

Američko ministarstvo energetike kaže da će cene nafte verovatno ostati iznad 100 dolara po barelu u narednim nedeljama.

Neki analitičari upozoravaju da će nacionalni prosek cene benzina na pumpama na kraju dostići pet dolara po galonu.

1/10 Vidi galeriju Iran Foto: YAHYA ARHAB/EPA, FAYYAZ AHMED/EPA

Pentagon je u utorak saopštio da rat protiv Irana košta 29 milijardi dolara, što je više od prvobitne procene od 25 milijardi dolara koju je dao Kongresu pre dve nedelje.

Neimenovani, visoki zvaničnik Pentagona rekao je da nova procena troškova sukoba u Iranu uključuje ažurirane troškove popravke i zamene opreme, kao i operativne troškove.

Ranije objavljena procena od 25 milijardi dolara bila je preniska i nije uključivala troškove popravke štete na američkim bazama na Bliskom istoku, navodi CNN.