Slovačka je danas iz bezbednosnih razloga zatvorila sve granične prelaze sa Ukrajinom posle jednog od najmasovnijih ruskih napadaod početka rata.

Eksplozije su odjekivale u Zakarpatskoj oblasti, svega nekoliko desetina kilometara od teritorije Evropske unije.

Prema saopštenju Finansijske uprave Slovačke, građanima je preporučeno da prate instrukcije policije i nadležnih službi dok traje vanredna situacija na granici.

Načelnik Regionalne vojne uprave Zakarpata Miroslav Bilecki izjavio je da je u toku "najmasovniji napad na region od početka sukoba", dok su lokalne vlasti upozorile stanovnike da ne napuštaju skloništa zbog opasnosti od novih udara i dronova.

Situacija je izazvala uzbunu i u drugim zemljama regiona. Poljska je podigla borbenu avijaciju i pojačala nadzor vazdušnog prostora zbog blizine napada NATO granicama.

Ruski napadi navodno su pogodili više lokacija u zapadnoj Ukrajini, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da ima stradalih i povređenih.

Poljska digla avijaciju

Poljska vojska je saopštila da je aktivirala borbene avione, helikoptere i sisteme protivvazdušne odbrane nakon novog masovnog napada ruskih dronova na ukrajinsku teritoriju . Kako je saopštila Operativna komanda poljskih oružanih snaga , reč je o preventivnim merama usmerenim na zaštitu poljskog vazdušnog prostora, posebno područja duž granice sa Ukrajinom.

"U skladu sa važećim procedurama, operativni komandant Oružanih snaga aktivirao je sve neophodne snage i sredstva koja su mu na raspolaganju", saopštila je poljska vojska.

Dodala je da su borbeni avioni i helikopteri raspoređeni u poljskom vazdušnom prostoru, dok su zemaljski sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja stavljeni u stanje visoke pripravnosti.

Kurir.rs/Agencije

