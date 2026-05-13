Policija u američkoj saveznoj državi Tenesi objavila je snimak sa kamere na uniformi koji prikazuje dramatično spasavanje tročlane porodice iz zapaljenog apartmana.

Policajac Rodžers iz Čatanuge prvi je stigao na mesto požara 1. maja, a nakon što su mu komšije rekle da u zgradi još ima ljudi, on je bez oklevanja utrčao unutra, iako je plamen već zahvatio ulazna vrata.

Rodžers je iz vatre izneo četvorogodišnju devojčicu Marlou, dok su majka Rejčel i njen desetogodišnji sin Čarls trčali odmah iza njega. Majka je kasnije izjavila da nije znala kako će sama uspeti da spusti oboje dece niz stepenice kroz vatru i dim.

"On je samo zgrabi i odmah je bio spreman da se vrati unutra. Pokušavala sam da mu kažem da nema više nikoga, ali on je već kretao nazad gore", ispričala je Rejčel Blejlok.

Nakon što je izvukao porodicu, snimak prikazuje Rodžersa kako se protiv požara bori protivpožarnim aparatom dok nisu stigli vatrogasci. Policijska uprava Čatanuge saopštila je da njihovi službenici nisu obučeni za gašenje požara, ali da su položili zakletvu da štite zajednicu, što je Rodžers upravo i uradio.

Američka policija navodi da u ovom incidentu niko nije povređen, ali je porodica Blejlok ostala bez krova nad glavom i gotovo svih stvari.