Iranske oružane snage održavaju „najviši nivo pripravnosti“ dok je primirje sa Sjedinjenim Državama izuzetno neizvesno, rekao je portparol iranske vojske, brigadni general Mohamed Akrami Nija.

U saopštenju iz Mešheda, Akrami Nija je objasnio da Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde kontroliše zapadni deo Ormuskog moreuza, dok su redovne pomorske snage zadužene za njegov istočni deo. „Iranska vojska je sprečila neprijatelja da postigne bilo koji od svojih ciljeva, i posle ovog rata nema povlačenja“, rekao je general.

Poruka SAD

Akrami Nija, bez navođenja detalja, tvrdio je da je američka vojna oprema uništena u bazama širom Bliskog istoka. Takođe je naglasio da novom oružju neće biti dozvoljeno da prođe kroz Ormuski moreuz, hvaleći „iranske mogućnosti koje neprijatelj nije predvideo“.

U međuvremenu, italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto je najavio da će Italija unapred rasporediti dva broda za protivminsko dejstvo bliže Persijskom zalivu kako bi mogli brzo da intervenišu i pomognu u obezbeđivanju Ormuskog moreuza kada to bezbednosni uslovi dozvole.

Preventivni pristup Ormuzu

Kroseto je u parlamentu objasnio da će brodovi u početku biti raspoređeni u istočnom Mediteranu, a zatim u Crvenom moru, u okviru postojećih misija „Mediterraneo Sicuro“ i „Aspides“. Naglasio je da je ovo preventivna mera zbog vremena potrebnog za transfer i preraspodelu vojnih resursa.

Dodao je da preduslov za bilo kakvo vojno raspoređivanje ne može biti samo privremeni prekid vatre između Irana i SAD, već „stvarno, kredibilno i stabilno primirje ili, još bolje, trajni mir“. Takođe je istakao da bi svaka italijanska misija u Ormuskom moreuzu morala da dobije prethodno odobrenje parlamenta.

Italijanski ministar je podsetio da je sredinom aprila nekoliko zemalja koje nisu direktno uključene u sukob izazvan američko-izraelskim napadima na Iran izrazilo spremnost da uspostave „neutralnu misiju“ za obezbeđivanje moreuza. Ova inicijativa je razmatrana na konferenciji u Parizu kojom su predsedavali francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer.

Misija bi imala za cilj praćenje i obezbeđivanje trgovačkih brodova koji prolaze kroz Zaliv. Prema Krosetovim rečima, čak 40 zemalja razmatra doprinos misiji, dok je 24 već izrazilo spremnost u principu da učestvuje sa visokospecijalizovanom opremom, uključujući sisteme za razminiranje.

„Ako prevlada mir, svim jedinicama savezničkih zemalja koje su uključene trebalo bi skoro mesec dana plovidbe da stignu do Persijskog zaliva. Zato se i mi organizujemo da se približimo ovom području, a da pritom ostanemo na bezbednoj udaljenosti“, rekao je Kroseto parlamentarcima.

„Kina je ključ rešenja“

Kroseto je takođe rekao da je kinesko učešće „fundamentalno“ za pronalaženje rešenja, posebno u okviru Ujedinjenih nacija. „Kina je prva pogođena onim što se dešava u Ormuzu, tako da bi trebalo da ima barem jednak, ako ne i veći, interes od nas u pronalaženju rešenja“, rekao je italijanski ministar odbrane.

Francuski predsednik Makron je u utorak najavio novu inicijativu u Ujedinjenim nacijama čiji je cilj stvaranje okvira za buduću međunarodnu misiju za obezbeđivanje Ormuskog moreuza, koja bi trebalo da počne nakon sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država o ukidanju blokade.