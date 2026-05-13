Izraelska policija je, kako danas tvrde palestinske vlasti, ubila jednog Palestinca dok je pokušavao da preskoči betonski zid koji odvaja okupiranu Zapadnu obalu od Jerusalima.

Palestinsko ministarstvo zdravlja je saopštilo da je palestinski Crveni krst identifikovao čoveka kao Zakariju Kvatusa (44), žitelja grada Deir Kvadis udaljenog dvadesetak kilometara od mesta Al-Ram, mesta svoje pogibije u utorak uveče koje se nalazi uz betonski zid.

Izraelska policija za sada ne odgovara na novinarska pitanja u vezi sa ovim slučajem.

Ubijeni je sahranjen danas.

Njegov brat, Halid Kvatusa kaže da je on bio otac četvoro dece, i da je preskako zid kako bi mogao da radi u Izraelu.

"Bio je prinuđen na ovu metodu, jer nije bilo druge mogućnosti da podmiri potrebe svog domaćinstva i živi dostojanstveno. To je bio jedini način. Niti je bio agresor niti je bio pretnja", rekao je Halid Kvatusa.

Sve veći broj Palestinaca sa okupirane Zapadne obale pokušava da uđe ilegalno u Izrael poslednjih godina.

Pre 7. oktobra 2023. godine i napada palestinskog Hamasa na Izrael koji je doveo do rata u Gazi, desetine hiljada Palestinaca imalo je dozvole za rad na teritoriji jevrejske države. Broj tih dozvola potom je oštro skresan a nezaposlenost među Palestincima naglo je porasla.