Grčke vlasti i vojno-obaveštajne službe nalaze se u stanju pune pripravnosti nakon što je u jednoj pećini na ostrvu Lefkada pronađen naoružani pomorski dron. Prema zvaničnim potvrdama iz Atine, reč je o bespilotnom plovilu (USV) ukrajinske proizvodnje, koje je nosilo znatnu količinu eksploziva.

Iako je dron opremljen modernom ukrajinskom tehnologijom, on je konstruisan od materijala "dvostruke namene" koji su dostupni u slobodnoj prodaji. Ključni proboj u istrazi očekuje se putem satelitske opreme - antene i rutera, koji poseduju jedinstvene serijske brojeve. Grčki istražitelji veruju da će pomoću ovih brojeva moći da uđu u trag preciznoj istoriji uređaja i identifikuju osobu ili grupu koja je njime upravljala.

"Bezbednost plovidbe je ugrožena"

Ministar odbrane Grčke, Nikos Dendijas, potvrdio je da je eksploziv deaktiviran i da se plovilo trenutno nalazi u vojnim objektima u Atini radi detaljne analize. Dendijas je o incidentu obavestio i svoje kolege iz EU, istakavši da ovakva prisustva direktno ugrožavaju slobodu i bezbednost plovidbe u Jonskom moru.

"Obavestiću kolege - uz prisustvo ukrajinskog ministra odbrane putem video-poziva, o podacima u vezi sa dronom koji smo 'upecali' u Grčkoj; on je ukrajinski", rekao je on dodajući da "prisustvo ovog drona ugrožava slobodu i bezbednost plovidbe".

"To je izuzetno ozbiljno pitanje", zaključio je Dendijas.

Nikos Dendijas Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Prema informacijama, ukrajinski ministar odbrane je odgovorio da će istražiti slučaj, dok tim Oružanih snaga ispituje dron kako bi se razjasnili operativni ciljevi i identifikovali operateri.

Libijska veza i ruska "flota u senci"

Dok vojni analitičari ispituju sličnosti drona sa civilnim čamcima zbog niske siluete i specifičnog pogona, portal Politico navodi dva ključna scenarija o tome kako je plovilo dospelo na Lefkadu. Prema prvom, dron je ispao sa trgovačkog broda, dok drugi, kontroverzniji scenario, sugeriše da je lansiran iz ukrajinske baze u Misrati, u Libiji.

Zamenik ministra pomorstva Stefanos Gikas ističe da je najverovatniji cilj bila ruska "flota u senci" koja operiše u istočnom Mediteranu.

"Veruje se da su Ukrajinci prebacili ove dronove kako bi napali ruske brodove, a jedan je očigledno završio na našoj obali", izjavio je Gikas, najavljujući moguće pooštravanje bezbednosnih mera na moru.

Diplomatski pritisak i istraga

Dok Kijev negira direktnu povezanost i nudi saradnju u istrazi, zvanična Atina je poslala oštru poruku. Ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis poručio je da Grčka neće dozvoliti da se ratna dejstva prelivaju u njene vode.

Jorgos Gerapetritis Foto: Youtube/Nisyros Dialogues

Sa ukrajinske strane, međutim, portparol Ministarstva spoljnih poslova Heorhiji Tihi izjavio je za Politico da "nema dokaza da dron pripada ukrajinskim operaterima".

"Otvoreni smo za saradnju sa grčkom stranom kako bismo razjasnili okolnosti incidenta", rekao je on.

Po završetku vojne istrage, predmet će preuzeti tužilaštvo kako bi se utvrdila krivična odgovornost za unošenje eksplozivnih naprava u turističku zonu Lefkade, koja je, srećom, prošla bez žrtava.