Slušaj vest

Mađarska je pozvala ruskog ambasadora na razgovore posle napada ruskog dronova na zapadnu Ukrajinu, potvrdio je mađarski premijer Peter Mađar.

Rusija je ranije tokom dana pokrenula napad dronova na Ukrajinu, ciljajući kritičnu infrastrukturu. Najmanje tri osobe su poginule u napadima na zapadu zemlje, a članica NATO-a Poljska je zbog situacije podigla borbene avione.

Mađar je posle prve sednice nove mađarske vlade izvestio da će ruski ambasador sutra ujutru biti pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova na sastanak sa ministarkom Anitom Orban.

Prema njegovim rečima, Anita Orban će na sastanku osuditi napad i pitati ruskog ambasadora kada Moskva planira da okonča rat protiv Ukrajine, koji traje više od četiri godine.

Ministar je u videu objavljenom ranije danas na Fejsbuku rekao da Mađarska „snažno osuđuje“ napade ruskih dronova na područja zapadne Ukrajine naseljena etničkim Mađarima.

Vlada bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana održavala je bliske odnose sa Moskvom čak i nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaSLOVAČKA ZATVORILA GRANICU SA UKRAJINOM! Poljska podigla borbenu avijaciju, panika i u drugim zemljama regiona
G2gmoeSXkAAxMxZ.jpg
PlanetaMOSKVA UVELA ZABRANU: Velike kazne za objavu tekstova, fotografija i snimaka terorističkih napada i udara dronova
profimedia-1097509721.jpg
PlanetaŽESTOK UDAR RUSIJE, UKRAJINCI UPOZORILI DA KORISTE POSEBNU TAKTIKU "ŠAHIDIMA" "Imaju jedan cilj, posledice su tragične"
rat u Ukrajini
PlanetaRUSKI GENERALI OBEĆALI PUTINU: Donbas će biti zauzet do jeseni! Kremlj i dalje razmatra kontrolu nad većim delom Ukrajine!
generali-ap.jpg