Slušaj vest

Državna duma, donji dom ruskog parlamenta, danas je usvojila zakon kojim se dozvoljava upotreba vojske za zaštitu ruskih građana u slučajevima hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih pravnih postupaka koje pokreću strani sudovi.

Za zakon, koji je podržala ruska vlada, glasalo je 381 poslanik, odnosno 84,7 odsto prisutnih. Niko nije bio protiv niti uzdržan, saopštio je zvanični sajt parlamenta.

U obrazloženju zakona se navodi da, prema važećem zakonodavstvu, predsednik Rusije već ima ovlašćenje da rasporedi oružane snage za zadatke koji prevazilaze njihovu direktnu vojnu namenu.

Novi zakon proširuje ova ovlašćenja i omogućava predsedniku da koristi vojsku kako bi zaštitio građane od krivičnog gonjenja u stranim ili međunarodnim sudovima u kojima Rusija ne učestvuje.

Foto: Maksim Bogodvid/Brics-Russia2024 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zakon takođe predviđa da državni organi, odlukom predsednika, preduzimaju mere zaštite građana u slučajevima hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih pravnih postupaka koje pokreću strani sudovi.

Ako ga potpiše ruski predsednik Vladimir Putin, zakon će stupiti na snagu deset dana nakon zvaničnog objavljivanja.

Neki stručnjaci smatraju da će zakon imati ograničen efekat u praksi, ali da nosi snažnu političku poruku.

Oni navode da bi strane zemlje sada mogle dvaput razmisliti pre nego što pritvore, na primer, rusku komesarku za prava deteta Mariju LJvovu-Belovu, koju Međunarodni krivični sud traži zbog optužbi za otmicu ukrajinske dece.