Ramona B. (53) osuđena je na doživotnu zbog ubistva svog muža multimilionera i advokata Petera B. (76).

Presuda je izrečena danas, a kako pišu nemački mediji, dok ju je sudija čitao Ramona je prazno zurila ispred sebe. Sudija Herbert Prels (63) na kraju nije imao nikakve sumnje: Žena je podmuklo pregazila svog znatno starijeg muža, a u ubistvu imala je i saučesnika KlausaT. (77), koji se bavio logistikom i pripremom zločina.

- Oboje su delovali sa namerom da ubiju - rekao je sudija, koji je osudio oboje optuženih na doživotni zatvor. Međutim, Ramona B. je bila pokretačka snaga . Za nju, koju je vodila pohlepa, sud je takođe utvrdio da je zločin bio posebno gnusan.

Prema optužnici, žrtva je bila na trčanju u septembru 2024. godine kada ga je otpozadi pregazio automobil. U početku je sve izgledalo kao tragična nesreća. Policija je tragala za vozačem, koji je izgledao da je pobegao sa mesta događaja. Međutim, istražitelji su pronašli automobil za bekstvo u garaži i pratili muškarčevu suprugu, 24 godine mlađu od njega, i njenog navodnog saučesnika.

Prema sudu, posredni dokazi su jasno utvrdili: Ona je bila za volanom mercedesa GLK u vreme zločina, udarila je svog muža brzinom od 33 km/h i na kraju ga pregazila. Peter B. je umro u roku od nekoliko minuta od zadobijenih teških povreda.

Motiv za zločin, kako je navedeno, bio je novac: bogati muž je smanjio Ramoni isplate, pa čak i promenio testament na njenu štetu.

- Njen jedini cilj je bilo nasledstvo. Obećala je Klausu T. da će dobiti deo njega - rečeno je na suđenju.

Zločin je navodno planiran nedeljama. Ključni dokaz za to bili su tragovi DNK oba optužena pronađeni u vozilu za bekstvo. Štaviše, Klaus T. je odvezao automobil do mesta zločina i tamo čekao.

Iako je tužilaštvo u početku čak tražilo oslobađajuću presudu za Klausa T., sud ga je na kraju i iz tog razloga smatrao saučesnikom.

Presuda još nije pravosnažna. Žalbe su i dalje moguće.

Kurir.rs/Bild

